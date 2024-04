Papa Francesco cambia il suo funerale: un semplice prete nella bara, nessun catafalco

Jorge Mario Bergoglio alla sua morte sarà esposto nella bara e non su un catafalco, "con dignità ma come ogni cristiano". Nessun eccesso, lo spiega Papa Francesco stesso nell'attesissimo libro-intervista "El Sucesor" di Javier Martinez-Brocal, annunciato bestseller in mezzo mondo, del quale trapelano ampi estratti sui quotidiani in questi giorni.

Funerali Papa Francesco: "Il rituale è troppo sovraccarico"

Francesco ha preso una decisione drastica, in linea con lo stile che ha contraddistinto il suo decennio di pontificato: vuole semplificare il rito funebre: una veglia e non due, nessuna pomposa cerimonia per la chiusura della bara: "Il rituale attuale è troppo sovraccarico". E' la restituzione del Papa a una dimensione umana, un semplice prete nella sua bara. Non una rivoluzione, ma è comunque un messaggio forte.

Ha anche confermato di aver dato disposizioni per essere sepolto a Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove "c'è una stanza in cui conservavano i candelabri, è quello il luogo", "mi hanno confermato che tutto è pronto". La Basilica gli è cara da molto prima che diventasse pontefice nel 2013, si recava spesso lì a pregare. Papa Francesco ha 87 anni e i problemi di salute si sono susseguiti negli ultimi tempi.

"El Sucesor" esce oggi 3 aprile in spagnolo per l'Editorial Planeta. Subito dopo l'estate sarà anche pubblicato in italiano con Marsilio. Impressiona molti fedeli che il Papa, che anche nel recente Triduo pasquale ha alternato momenti di evidente fragilità a bagni di folla in papamobile, abbia già dato disposizioni per il suo funerale e per la sua sepoltura. Ma è inevitabile, tutto deve essere studiato: il rito funebre deve seguire norme ben precise e per snellirlo, come è l'intenzione di Francesco, nuove regole le può imporre solo lui stesso.

Non ha, in ogni caso, intenzione di fare passi indietro, almeno al momento. Francesco ha già chiarito che solo in caso di "grave impedimento fisico" si "sposterebbe nella Basilica di Santa Maria Maggiore per servire come confessore e dare la comunione agli infermi".

Papa Francesco: "Benedetto XVI mi ha difeso"

Nel libro di Martinez-Brocal Papa Francesco parla anche del suo rapporto con Benedetto XVI, partendo proprio dalle esequie. "Mi hanno provocato un grande dolore, il giorno del funerale è stato pubblicato un libro che mi ha messo sottosopra, raccontando cose che non sono vere, è molto triste. Naturalmente non mi colpisce, nel senso che non mi condiziona. Ma mi ha fatto male che Benedetto sia stato usato. Il libro è stato pubblicato il giorno del funerale, e l'ho vissuto come una mancanza di nobiltà e di umanità", ha detto riferendosi a 'Niente altro che la verità' dell'arcivescovo tedesco Georg Gaenswein che uscì, subito dopo la morte di Ratzinger.

Su Benedetto XVI, Bergoglio dice: "Ho avuto un colloquio molto bello con lui quando alcuni cardinali sono andati a incontrarlo sorpresi dalle mie parole sul matrimonio, e lui è stato chiarissimo con loro. Un giorno si sono presentati a casa sua per farmi praticamente un processo, e mi hanno accusato davanti a lui di promuovere il matrimonio omosessuale. Benedetto non si è agitato perché sapeva perfettamente quello che io penso. Li ha ascoltati tutti, uno ad uno, li ha calmati e ha spiegato loro tutto. È stata una volta che ho detto che, siccome il matrimonio è un sacramento, non può essere amministrato a coppie omosessuali, ma in qualche modo bisognava dare qualche garanzia o protezione civile alla situazione di queste persone. Dissi che in Francia esiste la formula delle 'unioni civili', che a prima vista può essere una buona opzione, perché non si limita al matrimonio. Per esempio – pensavo – si possono accogliere tre anziane pensionate che hanno bisogno di condividere servizi sanitari, eredità, abitazione, eccetera. Intendevo dire che mi sembrava una soluzione interessante. Alcuni sono andati a dire a Benedetto che io stavo dicendo eresie. Lui li ha ascoltati e con molta elevatezza li ha aiutati a distinguere le cose… Ha detto loro: 'Questa non è un’eresia'. Come mi ha difeso!... Sempre mi ha difeso".