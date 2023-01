Funerali di Papa Ratzinger, tutto quello che c'è da sapere

Sarà Papa Francesco a presiedere, domani alle 9,30 in piazza San Pietro, i funerali di Papa Ratzinger. Ma non sarà la prima volta nella storia della Chiesa in epoca moderna che un Papa regnante celebra le esequie di un Papa emerito. Lo dice Andrea Tornielli di Vatican news, citando il caso di Pio VI che, dopo essere morto in esilio a Valence nel 1799 prigioniero di Napoleone, aveva avuto funerali solenni tre anni dopo, quando le sue spoglie erano state riportate a Roma.

La delegazione ufficiale italiana per i funerali di domani 5 gennaio 2023 sarà guidata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Con lui la figlia Laura e il segretario generale della Presidenza Ugo Zampetti. Altre cariche istituzionali del paese e autorità andranno, come rende noto il Vaticano, "a titolo personale".

Città blindata per i funerali di Benedetto XVI

Sarà una giornata lunga e importante per una comunità mondiale quella di domani. Se si pensa che, alle esequie di Papa Benedetto XVI si sono presentate 130mila persone in due giorni, risulta chiaro come domani la Capitale, ancor di più il Vaticano, sarà blindata.

Si prevede l'affluenza di non meno di 60mila fedeli e l’idea è quella di proseguire con le misure di sicurezza già applicate per i giorni della camera ardente. “L'obiettivo - ha spiegato il prefetto di Roma Bruno Frattasi, - è quello di "elevare le condizioni generali di sicurezza nell'area e garantire, al contempo, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone".

Saranno almeno mille gli uomini e le donne delle forze dell’ordine impegnate per questo grande evento, insieme alla polizia locale e su un piccolo esercito di circa 500 volontari della Protezione Civile. Ovviamente ci sarà anche la presenza di agenti in borghese con anche la Gendarmeria vaticani. I controlli saranno rigorosi ai varchi di accesso a piazza San Pietro con i metal detector. Nella notte un'ultima bonifica della zona sarà affidata ai reparti cinofili anti esplosivi.

C'è anche un tema di sicurezza legato al deflusso delle persone. Di fronte a possibili situazioni di panico, è necessario fare in modo che la fuga delle persone sia sempre possibile. Si deve evitare l'incrocio e l'interferenza tra i due flussi di fedeli, l'ingresso sarà dunque sia dalla parte destra sia dalla parte sinistra di San Pietro e il canale di deflusso dall’uscita della Basilica. Confermata anche l'interdizione dello spazio aereo su piazza San Pietro.

Ordinanza anti vetro

Sempre per motivi di sicurezza, divieto assoluto di asporto e trasporto di contenitori in vetro, per cui "Dalle 24.00 del 4 gennaio e sino alle 14.00 del 5 gennaio" divieto di vendita per asporto e trasporto di contenitori in vetro con una ordinanza emanata dal prefetto Frattasi e valida per l'intera "area di rispetto circondante la Città del Vaticano".

Trasporto pubblico potenziato

Domani Atac garantisce il potenziamento dei bus (in particolare le linee 64 e 40 che collegano Termini con San Pietro e Borgo Sant'Angelo) e dei treni in servizio sulla linea A. Due le "aree di scambio", una ad Anagnina e una a Laurentina, per far sì le persone che si muovono con mezzi propri possano parcheggiare lontano da San Pietro.

Le delegazioni laiche e religiose da tutto il mondo

Ai funerali del Papa emerito in piazza San Pietro, domani mattina, ci saranno anche le delegazioni delle altre religioni. Ci sarà una delegazione della comunità ebraica di Roma, come fanno sapere dalla comunità stessa. Interverranno anche esponenti musulmani. L'Imam Yahya Pallavicini, presidente della Coreis, ha fatto richiesta e "velocemente ho ricevuto il benvenuto" ha detto. L'Unione buddisti italiani è "dispiaciuta" ma, come fa sapere Filippo Scianna in partenza per l'India, non potranno essere presenti: "Saremo presenti spiritualmente in piazza San Pietro", dice.

Pallavicini ricorda alcune occasioni nelle quali incontrò Benedetto XVI: "Ricordo a Castel Gandolfo, subito dopo l'incidente di Ratisbona. Non dimentico la sua sorpresa nello scoprire anche musulmani occidentali. Era interessato a scoprire negli europei, ebrei e musulmani, uno scenario che lo stimolasse. Successivamente, lo incontrai al Forum cattolico-musulmano promosso dalla casa reale giordana".

Il presidente Coreis registra un aspetto di Ratzinger di grande lungimiranza, pensando alla guerra in Ucraina : "Alla luce di ciò che succede in Ucraina e tra le chiese, mi pare si possa dire che Ratzinger ha avuto una anticipazione nella visione di una crisi dell'Occidente. Aveva capito che bisognava trovare una maggiore cristianità, rispettosa delle chiese e delle teologie e delle filosofie. Ratzinger richiamava i cristiani di Occidente a cercare di essere profondamente cristiani, religiosi. E questo, anche da musulmano, senza esasperare esclusivismi, è un richiamo al sacro significativo per l'Occidente, da considerare".

Sarà un evento di portata internazionale e come tale sarà coperto con numeri importanti dal punto di vista mediatico. Più di mille i giornalisti accreditati, da più di trenta paesi. "Italiani, tedeschi, ma anche polacchi francesi, inglesi, Usa, spagnoli, qualcuno da Asia, Africa, Sud America. Sono i paesi dove i giornalisti risiedono: molti accreditati vivono qui, ma lavorano per testate internazionali", fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni.

Intanto continua dalle prime ore di questa mattina l'omaggio di pellegrini e fedeli da tutto il mondo alle spoglie del Papa emerito Benedetto XVI, collocate ancora oggi al centro dell'Altare della Confessione, nella basilica vaticana, prima dei funerali che Papa Francesco presiederà domani, alle 9.30, sul sagrato. Chi vuole rendere omaggio a Joseph Ratzinger avrà tempo fino alle 19 di oggi.