Il fungo nero nei pazienti Covid, il virus endemico e l'allarme per la nuova influenza H5N8

Se la pandemia da Covid-19 è tutt'altro che finita, in India il governo federale si prepara ad una nuova sfida: l'epidemia di mucormicosi con alto tasso di mortalità e rischio di mutilazioni ai pazienti sopravvissuti. E due ricercatori cinesi lanciano un nuovo allarme su Science per i primi casi umani di influenza aviaria

Il coronavirus resterà endemico della specie umana e nessun Paese sarà al sicuro fino a quando tutti i Paesi non lo saranno. Questo il messaggio principale del Rapporto degli scienziati del Global Health Summit Scientific Expert Panel, co presieduto da Peter Piot, 'special adviser' della presidente Von der Leyen, e dal presidente dell'Iss Silvio Brusaferro.Secondo le conclusioni degli scienziati dovremo attenderci focolai stagionali di Sars-CoV-2 "a causa della diminuzione dell'immunità naturale, della copertura globale insufficiente dei vaccini e/o dell'emergere di nuove varianti non controllate dai vaccini attuali".

Insomma una pandemia che non sarà finita finché non sarà finita in tutti i paesi mentre all'orizzonte già si affacciano nuove minacce. Un virus aviario potrebbe scatenare una nuova pandemia.

Il pericolo di una nuova pandemia: l'influenza aviaria H5N8

Una ricerca pubblicata su Science da due ricercatori cinesi - Weifeng Shi, Shandong First Medical University, Shandong Academy of Medical Sciences di Jinan, e George Fu Gao del Chinese Centre for Disease Control and Prevention di Pechino - punta l'accento sulla minaccia di un nuovo virus di origine animale ma che avrebbe già fatto il salto di specie. "Sta emergendo e si sta diffondendo a livello globale un virus dell'influenza aviaria (H5N8) che ha causato nel 2020 epidemie mortali negli uccelli selvatici e di allevamento in tutta l'Eurasia e in Africa. Questo virus - scrivono i due ricarcatori - rappresenta una notevole preoccupazione per la salute pubblica" visto che i primi casi di infezione nell'uomo da H5N8 "sono stati segnalati per la prima volta lo scorso dicembre 2020''.

Secondo i due esperti occorre "un'attenta e rigorosa sorveglianza", oltre a "efficienti misure di controllo legate alle infezioni per queste tipologie di virus", per evitare "ulteriori ricadute umane che potrebbero provocare nuove e devastanti pandemie".

In India dichiarata l'epidemia di "fungo nero"

Sempre più drammatica la situazione in India dove, oltre alla seconda ondata della pandemia di coronavirus che continua ad infuriare ( 259.551 nuovi casi e 4209 decessi nelle ultime 24 ore), tra i pazienti affetti da Covid-19 è stato rilevato il cosiddetto "fungo nero": la mucormicosi, causata dall'esposizione a un gruppo di muffe chiamate mucormiceti, è contraddistinta da un alto tasso di mortalità e dal rischio di provocare mutilazioni ai pazienti sopravvissuti.

"Questa è un'altra sfida per il paese" ha detto oggi il primo ministro Narendra Modi mentre il governo si appresta a dichiarare l'epidemia. Al momento, sono stati confermati circa 5000 casi identificati tra i pazienti con Covid-19 in tutto il paese, ma la cifra potrebbe essere molto più alta, visto che solo pochi governi statali hanno segnalato casi alle autorità sanitarie.

Lo stato del Maharashtra ha registrato 1500 casi di mucormicosi e 90 decessi, mentre altri casi sono stati segnalati a Nuova Delhi, Karnataka, Haryana, e negli stati del Madhya Pradesh e del Rajasthan. Il ministero della Salute federale ha quindi esortato gli stati a dichiarare la malattia un'epidemia ai sensi della legge, rendendo obbligatorio per gli ospedali riportare i casi alle autorità federali.

Gli esperti affermano che la malattia - nota come ''fungo nero'' perché spesso accompagnata da un annerimento delle aree intorno al naso - è comune tra i pazienti affetti da diabete ed è legata a un uso non regolamentato di steroidi la cui efficacia è stata dimostrata anche come trattamento salvavita per il Covid-19.

Va ricordato inoltre come in India la maggior parte dei farmaci, inclusi gli steroidi, sono disponibili nelle farmacie senza bisogno di particolari ricette.