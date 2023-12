Botti di Capodanno, raffica di sequestri. Le regole per evitare incidenti

Un ragazzo ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Roma dopo lo scoppio di un petardo e un bambino ha perso tre dita. Mancano ancora diverse ore alla notte di San Silvestro e già si contano i primi feriti per i botti di Capodanno mentre si susseguono ingenti sequestri di botti illegali. Tra quelli più consistenti, uno è stato messo a segno dai finanzieri a Roma che hanno individuato a bordo di tre furgoni circa sei tonnellate di botti, oltre 310mila pezzi, nel quartiere Prenestino. A Milano la guardia di finanza ha sequestrato in città e nell'hinterland oltre 105mila pezzi, pari a 3,7 tonnellate. In aumento anche i sequestri tra Napoli e provincia dove le forze dell'ordine registrano "diverse centinaia di chili in più rispetto allo scorso anno".

Molte le città che hanno già varato ordinanze anti botti e anti vetro, ovvero il divieto di bevande in bottiglie di vetro. E i pronto soccorso si attrezzano ad affrontare la notte di Capodanno. "Vanno evitati assolutamente i fuochi di artificio. Anche lo scorso anno ci sono state perdite delle mani e lesioni irreversibili oculari, e l'utilizzo di armi da fuoco", dice Mario Balzanelli, presidente nazionale del Sistema di emergenza urgenza 118.

https://twitter.com/i/status/1740778593117208884

Di seguito i consigli dei vigili del fuoco per evitare pericoli.