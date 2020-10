Diego Fusaro contro Pierpaolo Sileri, scontro in tv: "Cafone". "Fossi in te leggerei qualche libro di medicina"

Scontro acceso in tv tra il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, e l'opinionista Diego Fusaro, entrambi ospiti di Massimo Giletti a ‘Non è l’Arena’. Il botta e risposta piccato è andato in scena durante l’ultima puntata del talk mentre in studio si parlava di restrizioni anti-Covid e mascherine. "Io credo che il ragazzo si farà nel tempo, è molto giovane", ha detto Sileri riferendosi a Fusaro, secondo il quale "molte cose non tornano, ogni regime del '900 ha posto in essere il divieto di assembramento".

Lo scontro a 'Non è l'Arena' tra Fusaro e Sileri

"Classica frase da cafone che usano gli anziani...", gli ha risposto l'opinionista. "Questa mascherina ti salva la vita" la replica piccata del viceministro.

"Poi - ha sottolineato Sileri - il fascismo è una cosa, oggi l'assembramento significa possibilità di trasmettere il virus a qualcuno vicino a te. Non ha nulla a che fare con la politica, si chiama rispetto. Le cose che hai detto, perdonami se ti critico, non hanno senso. Dire che l'utilizzo della mascherina e evitare gli assembramenti sia qualcosa che andiamo indietro di diversi anni, mi sembra una follia".

"Lo ha detto anche il filosofo Giorgio Agamben", ha insistito Fusaro. E Sileri: "Io se fossi in te leggerei qualche libro di medicina".

Sileri vs Fusaro, scontro in tv a 'Non è l'Area': video

(Video embed da La7)