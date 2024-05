Scontri tra polizia e manifestanti al G7 Giustizia

Tensioni a Venezia, dove si sono verificati degli scontri tra manifestanti in protesta contro l'attuale situazione in Palestina e la polizia in occasione del G7 Giustizia, ribattezzato dai pro Gaza "anti giustizia". Alcune cariche di alleggerimento delle forze dell'ordine si erano verificate già nel primo pomeriggio, per impedire lo sfondamento del cordone degli agenti in assetto antisommossa. Poi gli scontri veri e propri, proprio quando il titolari della Giustizia di Giappone, Usa, Germania, Canada, Regno Unito e Francia hanno firmato un'alleanza contro trafficanti di essere umani, le mafie, la diffusione delle nuove droghe e i rischi derivati dagli utilizzi criminali dell'intelligenza artificiale.

"Consolidiamo una unità di intenti e di direzioni nella lotta contro la criminalità organizzata, contro il traffico di esseri umani, contro la diffusione di droghe particolarmente pericolose come il fentanyl e anche per quanto riguarda l'interesse che abbiamo sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale", ha spiegato il ministro Nordio.

La protesta

"Quei ministri blindati in un palazzo non sanno leggere la realtà del mondo, il primo atto di giustizia dovrebbe essere schierarsi contro questa guerra - hanno urlato i manifestanti - . La nostra è una giustizia dal basso, che difende le realtà territoriali".

Non sono mancate le manifestazioni silenziose. '"Non può esserci giustizia senza condivisione sociale economica ambientale, a quando l'abolizione dei paradisi fiscali?'", si legge su uno striscione di protesta esposto da una donna.Gli agenti in uniforme e i funzionari della Digos sono intervenuti per identificarla, sostenendo che la sua "opinione, equivale a una manifestazione".