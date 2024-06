"Mancano agenti in Sardegna ma li spostano al G7": la denuncia dei sindacati

Dopo il caso della "nave della vergogna" - sequestrata e attualmente oggetto di un'indagine per frode - non si chiudono le proteste dei sindacati delle forze dell'ordine contro l'organizzazione del G7. Ad intervenire su un nuovo punto è la Silp-Cgil: "Il vertice a Brindisi svuota le questure della Sardegna, con decine di agenti trasferiti dall'isola in Puglia", accusa il sindacato di polizia in una nota.

Al centro della critica la carenza d'organico "negli uffici della polizia di stato di tutta la Sardegna", "denunciata più volte da questa sigla sindacale. Gli ultimi trasferimenti di giugno - prosegue l'organizzazione - non hanno certo migliorato la situazione considerato l'alto numero di pensionamenti. Ma questo fatto non ha impedito che delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato che prestano servizio nella nostra isola, fossero assegnati per le esigenze determinate dal summit internazionale del G7 che si sta svolgendo a Brindisi", dichiara il segretario regionale Silp-Cgil, Alessandro Cosso.

Critiche all'organizzazione del G7

"Oltre i normali disagi che gli operatori possono avere in servizio fuori sede - aggiunge il sindacato per poi tornare sulle condizioni della "Mykonos Magic" - si è aggiunta la situazione paradossale degli alloggi di servizio, prima individuati su una nave da crociera greca che non era in grado di fornire un servizio dignitoso, date le condizioni igieniche in cui versavano le cabine, e questa situazione è stata denunciata dal nostro sindacato", prosegue.

"Quello che ci chiediamo è se tutto questo poteva essere evitato con una pianificazione dell'evento più scrupolosa considerato anche il tempo che si è avuto a disposizione per organizzare tale summit", sottolinea i il sindacato augurandosi "che non si verifichino altre criticità per tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori in divisa che stanno assicurando un servizio delicato".

Anche se - conclude la Silp - "ormai è assodato che quando torneranno in sede dovranno continuare a subire gli effetti negativi del mancato turn-over che nella nostra isola si stanno facendo particolarmente sentire, acuendosi nel periodo estivo".