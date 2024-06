Il G7 dei vigili del fuoco: "Accampati in tende dentro malsane e torride autorimesse"

Continuano le polemiche in vista del G7 che si svolgerà tra il 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi. Dopo quelle dei sindacati di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, adesso arrivano anche la protesta dei vigili del fuoco, che pongono l'accento sul medesimo tema: le condizioni di precarietà degli alloggi messi a loro disposizione per tutta la durata dei servizi d'ordine in occasione dell'evento internazionale.

La denuncia dei vigili del fuoco

Il grido d'allarme arriva dal Sindacato autonomo dei vigili del fuoco (Conapo): "Il personale, non soltanto è stato dotato di mezzi insufficienti e Inadeguati, ma è anche costretto a operare a ranghi ridotti". Come per la Mykonos Magic, la nave "fatiscente", anche i vigili del fuoco lamentano le condizioni delle zone in cui dovranno pernottare: "Il personale accampato in tende montate all'interno di malsane e torride autorimesse del comando dei vigili del fuoco di Brindisi riadattate all'uso e all'interno dei capannoni della fiera di Bari. È improvvisazione, come se fosse scoppiata una inattesa calamità mentre siamo di fronte a un evento che andava pianificato da tempo".

La situazione è stata denunciata da Gianni Cacciatore, segretario regionale pugliese del Conapo, che ha inviato una nota direttamente alla premier Meloni e al ministro Piantedosi: "È un trattamento intollerabile e irrispettoso". Sulla stessa linea il pensiero di Marco Piergallini, segretario generale Conapo: "Basta improvvisazione, invito la premier Meloni ad andare a vedere di persona gli accampamenti dei suoi vigili del fuoco. Il ministro Piantedosi intervenga".

Le altre proteste

Nelle scorse ore, invece, erano stato segnalati problemi a proposito della nave da crociera che dovrebbe accogliere le forze dell'ordine nel porto di Brindisi. I sindacati parlano di "criticità", condizioni sanitarie "disumane" e strutture "fatiscenti". La Prefettura si è attivata per la ricerca di alloggi alternativi. Il sindacato Silp-Cgil parla di "camere sporche e bagni sporchi, mobilio fatiscente, e una temperatura di 40 gradi per l'assenza di climatizzazione" a bordo della nave, dopo un sopralluogo alla nave ancorata nel porto di Brindisi e riservata alle forze di polizia. Disagi che si aggiungono al fatto che, scrive il sindacato, le ore di straordinario che saranno effettuate in occasione del G7 "non saranno pagate prima di un anno e mezzo, se non addirittura due".

"Turni estenuanti, ora basta"

Mentre fanno discutere gli alloggi del G7, i vigili del fuoco protestano anche per le loro condizioni lavorative. Un tema sollevato da Mauro Giulianella, Coordinatore nazionale Fp cgil VVF: "In Italia la condizione di lavoro dei Vigili del Fuoco è drammatica. Sotto organico ormai da troppi anni, costretti a turni di lavoro estenuanti in particolar modo nel periodo estivo con richiami e rientri in straordinario, senza una assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alle prese con un governo che nasconde le verità e capace solo di fare propaganda. Nel 2030 la dotazione organica dei Vigili del Fuoco, considerando i pensionamenti dei prossimi anni, avrà una carenza tale per la quale si correrà il concreto rischio di non coprire l’intero territorio, semmai solo le Città metropolitane. Sono questi alcuni dei temi che metteremo al centro dell’incontro di oggi con il ministro dell’Interno Piantedosi. Le conseguenze dei fenomeni atmosferici sempre più estremi con caldo al sud e grave maltempo al nord, il G7 alle porte, l'avvio della campagna antincendio boschiva, i servizi dei presidi rurali e acquatici, due corsi di formazione ancora in fase di avvio per circa 1280 aspiranti alla qualifica di capo squadra tra generici e di specialità: una somma di circostanze che mette in evidenza l’incapacità dell’Amministrazione di organizzare e pianificare le attività correlate al soccorso. A completare il quadro, il soccorso tecnico urgente quotidiano da garantire. Una situazione che, siamo convinti, sfiancherebbe anche l'uomo bionico".

"A questo stato di disagio - ha aggiunto Giulianella - aggiungiamo il contratto scaduto, un ordinamento professionale che fa acqua da tutte le parti e un'Amministrazione che non rispetta le corrette relazioni sindacali scaricando le responsabilità del soccorso, in maniera poco rispettosa, sulla grande disponibilità del personale del Corpo che, per forma mentis, si presta in ogni occasione e per il bene della cittadinanza dimostrando grande professionalità. I Vigili del Fuoco stanno lavorando con 4000 operativi e 2500 amministrativi (RTP) in meno rispetto al necessario. Con sovraccarichi di lavoro a volte inaccettabili. Il ripiego allo straordinario è ormai ordinario. Qualcuno direbbe che siamo veramente alla frutta. Sono anni che il Sindacato denuncia le criticità legate al soccorso tecnico urgente e ai carichi di lavoro eccessivi, ciò nonostante le donne e gli uomini che operano sul territorio godono di un trattamento pocodignitoso: per questo vigileremo e se necessario chiameremo il personale a sostenere le iniziative di lotta".