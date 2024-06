G7: "Tolto il riferimento alla protezione dei diritti Lgbt", Palazzo Chigi smentisce: "Tutto falso"

Dopo il caso della parola aborto sparita dalla bozza, sul G7 organizzato a Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi, rischia di deflagrare un'altra bomba. Secondo l'agenzia Bloomberg nel comunicato finale sarebbe stato tolto eliminato un riferimento alla protezione "dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale" della comunità Lgbt. Un riferimento che invece era presente nel comunicato finale del G7 di Hiroshima. Una mancanza che secondo Bloomberg potrebbe essere legata alla visita del Papa al vertice dei Grandi.

Da Palazzo Chigi però spengono le polemiche sul nascere. "La notizia pubblicata da Bloomberg, secondo la quale nel comunicato finale G7 potrebbe essere tolto ogni riferimento ai diritti delle persone Lgbt, è priva di ogni fondamento" dicono fonti della presidenza italiana del G7. "La Presidenza italiana smentisce categoricamente questa ricostruzione". Il caso per ora sembra chiuso.

L'arrivo del Papa

Intanto Papa Francesco è arrivato proprio oggi in elicottero al golf club San Domenico di Borgo Egnazia dove è stato accolto dalla presidente del consiglio italiana Giorgia Meloni. Come sta? "Ancora vivo" ha replicato con ironia Bergoglio. "Ancora vivi", ha risposto a sua volta la premier. "Siamo in due", ha scherzato ancora il Pontefice. "Mi fa tanto tanto piacere averla qui, è un grande regalo", ha detto Meloni, "sono molto contenta. Sarà una lunga giornata, lei lo sa, però bella". Il Pontefice e la premier si sono poi allontanati insieme a bordo di una macchinina per il golf.

È la prima volta nella storia che un pontefice parteciperà ai lavori del Gruppo dei Sette. Bergoglio terrà un intervento sull'intelligenza artificiale, un tema che ha già affrontato più volte in passato soffermandosi sulle implicazioni etiche che riguardano l’interconnessione tra le nuove tecnologie e il settore degli armamenti.

Il caso aborto

La notizia (poi smentita da Palazzo Chigi) sulla presunto "blitz" per eliminare i riferimenti ai diritti Lgbt, arriva mentre proseguono le schermaglie tra Italia e Francia dopo il duro scontro sull'aborto. Come vi avevamo già raccontato, il termine "aborto" è infatti scomparso dalla bozza del documento sulle conclusioni finali del summit. Una scelta stigmatizzata dal presidente francese Macron che ha usato parole definitive. "La Francia ha inserito il diritto all'aborto nella Costituzione. Non è la stessa sensibilità che c'è nel vostro Paese". Meloni dal canto suo ha bollato la polemica come "totalmente pretestuosa". Secondo la premier "non c'è alcuna ragione di polemizzare su temi che già da tempo ci trovano d'accordo. E credo sia profondamente sbagliato, in tempi difficili come questi, fare campagna elettorale utilizzando un forum prezioso come il G7".

Il bilaterale tra Meloni e Biden

Intanto questa mattina, a margine dei lavori dei sette, Meloni ha avuto un bilaterale con il presidente americano Joe Biden. Secondo una fonte dell'amministrazione Usa i due avrebbero parlato anche del sostegno a Kiev e la premier italiana "è sempre stata molto forte nel sostenere la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina" ricordando "l'importante annuncio di ieri" sull'accordo sull'utilizzo degli asset russi. Nel corso dell'incontro, il presidente e la premier avrebbero parlato anche della Cina e del "preoccupante sostegno cinese fornito alla Russia in termini di materiale dual use e di beni per sostenere la base industriale russa".

In una nota ufficiale, la Casa Bianca ha poi fatto sapere che Biden "ha elogiato Meloni per il fermo sostegno dell'Italia all'Ucraina che continua a difendersi dalla brutale guerra di aggressione della Russia" e "per l'assistenza italiana alla sicurezza".