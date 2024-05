Vi porto otto metri sotto Roma nella galleria etrusca dimenticata

“Una meraviglia nascosta tra gli arbusti e il verde sconfinato. Ad oggi inaccessibile e che meriterebbe di essere valorizzata, conosciuta e percorsa da tutti coloro che hanno voglia di immergersi in uno scenario suggestivo ed emozionante. In uno spaccato di storia”. Non hanno dubbi i cittadini che negli anni sono riusciti ad entrare nella galleria etrusca sotto il parco agricolo di Casal del Marmo, nel cuore della periferia nord ovest di Roma.

La gelleria etrusca dimenticata

Una scoperta che risale ai primi anni del duemila. A farla è stato Claudio Succhiarelli, geologo di Roma Capitale che si occupa di problematiche geologiche e rischio idrogeologico nell’ambito degli studi per la redazione delle compatibilità ambientali dei piani urbanistici attuativi. “Per la precisione si tratta di un cunicolo idraulico presumibilmente di epoca etrusca” dice a Dossier Succhiarelli che su quell’antico drenaggio sotterraneo ha scritto numerose pubblicazioni insieme al professor Vittorio Castellani, esperto di opere ipogee scomparso nel 2006.

La scoperta è avvenuta nel settembre del 2001 durante i rilievi condotti nell’ambito del progetto di riqualificazione e risanamento ambientale per la realizzazione di un parco agricolo. Quello appunto di Casal del Marmo.