Le importazioni di gas dalla Russia sono ai minimi storici dal 1990

Il gas in arrivo dalla Russia in Italia è ai minimi storici. Le forniture russe dell'ultima settimana al punto di ingresso di Tarvisio sono state considerevolmente basse se paragonate alle quantità passate: proiettando gli attuali flussi fino alla fine dell'anno si ottiene il record negativo di gas russo arrivato in Italia dal 1990 a oggi.

Dall'inizio della guerra in Ucraina il gas russo in Italia è andato diminuendo mese dopo mese, con frequenti annunci da parte di Gazprom di interruzioni o forti riduzioni dei flussi verso il nostro paese, ma anche verso il resto d'Europa per i noti problemi del Nord Stream. Nel 2021 sono arrivati dalla Russia poco più di 29 miliardi di metri cubi di gas, pari a 40 per cento delle forniture totali. Secondo le proiezioni di Today, ai livelli attuali di importazioni, il gas a fine 2022 che arriverà dalla Russia sarà di poco inferiore agli 11 miliardi di metri cubi, quasi un terzo rispetto all'anno scorso e come non era mai successo dal 1990 a oggi.

Quanto gas è arrivato dalla Russia nell'ultima settimana

I numeri dell'ultima settimana rendono l'idea di una situazione senza precedenti. Secondo i dati raccolti ed elaborati da Today, negli ultimi sette giorni (2 - 9 ottobre) dalla Russia sono arrivati poco meno di 15 milioni di metri cubi di gas. Per avere un confronto, questo quantitativo corrisponde a poco più dell'1 per cento di tutto il gas importato nell'ultima settimana.

Il confronto con il dato della stessa settimana dell'anno scorso è ancora più evidente: tra il 2 e il 9 ottobre 2021 sono arrivati in Italia 481,4 milioni di metri cubi di gas russo: 32 volte tanto, se paragonati con le importazioni del 2022. Se i flussi dalla Russia rimarranno bassi, le altre forniture non li rimpiazzeranno e i consumi non si ridurranno l'Italia rischia di finire le riserve di gas entro la primavera.