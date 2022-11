Guasto al gasdotto, si ferma il flusso di gas dalla Libia all'Italia

I flussi di gas dalla Libia verso l'Italia sono stati ridotti e potrebbero essere azzerati a causa di una "manutenzione non programmata" presso il complesso di Mellitah. Lo riferisce una comunicazione da parte di Eni North Africa Bv. "A causa di una manutenzione non programmata presso il complesso di Mellitah, dal 22 novembre si registra una riduzione significativa, con possibile azzeramento dei flussi di gas verso l'Italia. Il tempo previsto per le riparazioni è di circa una settimana: ad essersi guastata sarebbe l'unità di estrazione zolfo.

I dati Snam sui flussi di gas relativi ai punti rilevanti della rete di trasporto nazionale, in effetti, mostrano una sensibile riduzione dei flussi in entrata, da 10 milioni di metri cubi al giorno del 21 novembre ai 4 milioni di metri cubi di ieri, passando per i 2 milioni di metri cubi al giorno del 22 novembre, il giorno del guasto.

Vale la pena ricordare che la Libia fornisce il 4 per cento circa del gas importato in Italia tramite il Greenstream, il gasdotto che collega la Sicilia ai giacimenti gasiferi di Eni nel sud-ovest della Libia. Nonostante una capacità di esportazione pari a 10 miliardi di metri cubi l'anno, il gas che viene estratto nella Libia occidentale al confine con la Tunisia va per il 65 per cento alla rete nazionale libica e solo il restante 35 va nel Greenstream. Eni sta portando avanti diverse esplorazioni sia onshore e offshore sia progetti di grandi impianti da fonti rinnovabili di energia.