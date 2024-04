Così circola il gasolio di contrabbando: la scoperta casuale dopo un incidente tra camion

Quasi 30mila litri di gasolio di contrabbando viaggiavano a bordo di un autoarticolato sotto la dicitura di "olio anticorrosivo". La scoperta, del tutto casuale, è avvenuta in seguito all'incidente stradale registrato lo scorso 11 aprile lungo l'A22 tra Vipiteno e Bressanone, nel quale sono stati coinvolti alcuni mezzi pesanti tra cui appunto il camion a bordo del quale era trasportato illegalmente il carburante.

La scoperta

Sul posto erano intervenuti numerosi mezzi di emergenza tra cui i vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza il tratto autostradale e scongiurare un potenziale pericolo di incendio, dovuto proprio al riversamento sulla carreggiata del carburante trasportato sul camion incriminato, il cui autista è stato ora denunciato per contrabbando dalla guardia di finanza.

All'interno dell'autoarticolato sono stati infatti scoperti ben 29 fusti in plastica, ognuno della capacita di mille litri, pieni del cosiddetto "gasolio sporco", parte del quale era fuoriuscito a causa dell'impatto. Insospettiti dal riversamento, gli enti di soccorso intervenuti sul posto hanno richiesto ulteriori accertamenti sul liquido trasportato.

Tramite l'analisi chimica del prodotto e il controllo dei documenti a bordo del mezzo, è emerso come il il carico era partito dalla Germania alla volta dell'Ungheria, non avendo quindi l'Italia come destinazione finale.

Cosa sono i "designer fuels"

Nonostante sui documenti il prodotto contenuto nei fusti fosse indicato come "olio anticorrosivo", il materiale effettivamente trasportato è in realtà un prodotto che rientra tra i cosiddetti "designer fuels", ovvero miscele che formalmente rientrano tra gli oli lubrificanti, ma mantengono in realtà caratteristiche, in termini di capacità di combustione, analoghe a quelle del gasolio.

Dal 2017 sono ben mezzo milione i litri di "gasolio sporco" sequestrati dalla sola compagnia di Bressanone: un espediente utilizzato per aggirare il sistema di monitoraggio sui movimenti dei prodotti petroliferi ed eludere così le accise.