Gasparri contro i comici Izzo e Paolantoni: "Blasfemia sulla Natività, la Rai intervenga"

"Rappresentazione blasfema" e "volgare parodia" della Sacra Famiglia, quella messa in scena nel giorno di Santo Stefano dai noti comici Francesco Paolantoni e Biagio Izzo su Rai 2 secondo Maurizio Gasparri.

Il capogruppo di Forza Italia al Senato ha portato la vicenda in commissione di vigilanza Rai, dove è tornato protagonista a pochi mesi dallo show dello scorso novembre in cui si rivolgeva al conduttore di Report Sigfrido Ranucci offrendogli cognac e carota.

Sulla vicenda Izzo- Paolantoni, Gasparri ha chiesto formalmente alla presidente della Rai Marinella Soldi e all’ad Roberto Sergio "se la Rai non ritenga che questa rappresentazione sia stata offensiva e abbia urtato fortemente la sensibilità dei telespettatori, credenti e non solo, e quali iniziative intenda intraprendere in merito".

Critiche anche da Pro Vita e Famiglia

La parodia non è piaciuta neanche ai cattolici tradizionalisti di Pro Vita & Famiglia, che l'hanno definita "uno scimmiottamento della Natività dissacrante e di pessimo gusto, con San Giuseppe che lamenta di essere stato operato alla prostata e pertanto incapace a procreare e con un uomo travestito da Vergine Maria, rappresentata come madre svampita che dialoga con un angelo da macchietta", ha lamentato il portavoce della onlus, Jacopo Coghe affiancato da Carlo Giovanardi, fondatore di Popolo e Libertà.

"Siamo sdegnati e indignati per la rappresentazione blasfema e volgare", hanno aggiunto.