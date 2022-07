Il gelato Häagen-Dasz è contaminato con ossido di etilene

Il gelato alla vaniglia del noto marchio Häagen-Dasz potrebbe contenere ossido di etilene, una sostanza tossica potenzialmente cancerogena. L’allarme è stato lanciato da Eurofood Spa, la società che commercializza il prodotto.

Il ministero della Salute italiano ha disposto il ritiro di dieci lotti del prodotto per rischio chimico. Nel dettaglio, il lotto a rischio contaminazione è il numero 160223, con codice EAN 3415581101935. Il cliente che ha acquistato il prodotto riportante questi dati, non deve consumare l’alimento ma portarlo in negozio.

Cos’è l’ossido di etilene

L’ossido di etilene (o ossirano) è una sostanza tossica potenzialmente cancerogena utilizzata soprattutto nell’industria petrolifera ma anche in ambito medico per sterilizzare e nella filiera alimentare come conservante e disinfettante.

Sono diversi i rischi per la salute. Se il prodotto viene inalato, una persona può avere come effetti collaterali mal di testa, convulsioni, problemi alla vista, stati confusionari e, nei casi più gravi, ictus e addirittura il coma.

Gli effetti dell’assunzione orale sono simili, ma più blandi. Nell’Ue l’ossido di etilene è stato messo al bando come pesticida, ma continua a essere utilizzato nelle materie prime di importazione.