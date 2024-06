Nutella compie 60 anni e diventa un gelato in vaschetta da supermercato

La Nutella, la crema spalmabile di nocciole più celebre di tutti i tempi, compie 60 anni e adesso che è una "signora" d'età si rinnova e diventa gelato in vaschetta. Il Nutella Ice Cream è arrivato nei supermercati della grande distribuzione in Italia.

Il brand Ferrero lo ha già reso disponibile, ma la rete di vendita sarà ampliata nelle prossime settimane. A giudicare dai social è già Nutella Ice Cream mania, con migliaia di contenuti generati dai fan. È un gelato alla nocciola, arricchito da strati di vera Nutella, il primo già in superficie. Non un gelato alla Nutella ma la Nutella stessa che diventa gelato. È contenuto in un barattolo da 230 grammi realizzato con un packaging a base di carta (riciclabile).

Non è solo un "regalo" estivo per i golosi, ma un affare a molti zeri. Il mercato del gelato confezionato da consumare a casa complessivamente in Italia vale 1,45 miliardi di euro, di cui le vaschette rappresentano circa il 30%. La novità si colloca quindi all'interno di un segmento che vale circa 435 milioni di euro.

"Nel contesto delle celebrazioni del 60esimo compleanno, Nutella per la prima volta nella sua storia, cambia forma e si trasforma in gelato - spiega Federica Roberto, region marketing manager gelati di Ferrero Italia, intervenuta a margine dell'evento di presentazione ufficiale del nuovo Nutella Ice Cream a Milano -. Non un gelato alla Nutella, ma la Nutella che diventa gelato. Nonostante Ferrero sia tra gli ultimi player a essere entrato nel mercato dei gelati in Italia, abbiamo grandi ambizioni: crediamo che Nutella Ice Cream possa presto diventare tra i prodotti più amati dai consumatori nel segmento del gelato in vaschetta".