Il miraggio della parità di genere: lavoratrici sottopagate, le mamme penalizzate due volte

Giochi "da femmine", studi "da femmine", lavori "da femmine". Ovvero bambole, niente materie scientifiche, impieghi precari e mal pagati. Se poi si è anche madre, allora il lavoro diventa un rebus. Eccole le donne in Italia nel 2023. Non lo dicono femministe arrabbiate, non lo dicono parti politiche che vogliono affossare gli avversari, lo dicono i numeri. Dati che arrivano da fonti autorevoli come Banca d'Italia, World economic forum, Eurostat. Nel Belpaese la parità di genere è ancora lontana e anche se dei progressi sono stati compiuti il divario uomo-donna resta grande. Inizia a scuola, prosegue nel lavoro. Abbiamo una donna presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ma lei è stata la prima e la sua nomina è datata 22 ottobre 2022. La deputata M5S Gilda Sportiello nei giorni scorsi ha portato nell'Aula di Montecitorio il suo neonato e lo ha anche allattato durante i lavori d'aula, ma è stata una prima assoluta per il Palazzo e ha fatto notizia. La normalità ancora oggi è fatta di donne che continuano ad avere stipendi più bassi degli uomini, mansioni meno prestigiose, meno tutele. Un percorso a ostacoli insomma nascosto sotto la definizione "lavori informali".

Per le donne stipendi più bassi

La "child penalty": i figli come zavorra ma solo per le donne

La scienza non è roba da donne

Il ?Global Gender Gap

Per le donne lavori "informali"

In Italia un premier donna e nulla più

Fondi del Pnrr per la certificazione della parità di genere

Per le donne stipendi più bassi dei colleghi

Se guardiamo al recente passato italiano, i progressi ci sono stati sia in termini di istruzione sia per la partecipazione femminile al mercato del lavoro. La Banca d'Italia spiega che "nel 2012 in Italia il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro era pari al 53,2 per cento, 20 punti inferiore rispetto a quello maschile; nei dieci anni successivi il tasso di attività femminile è aumentato di 3,3 punti, il doppio di quello degli uomini, e nel primo trimestre del 2023 ha raggiunto il livello più alto dall’inizio delle serie storiche, il 57,3 per cento". Passi in avanti che però vengono definiti sempre dall'Istituto di via Nazionale "del tutto insufficienti".

"Il tasso di partecipazione femminile - spiega Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale della Banca d'Italia, intervenuta al convegno 'Le donne, il lavoro e la crescita economica' - si colloca ancora su un livello particolarmente basso nel confronto europeo, inferiore di quasi 13 punti percentuali rispetto alla media Ue. È ancora al di sotto di quel 60 per cento che era stato indicato come obiettivo da raggiungere entro il 2010 dall’Agenda di Lisbona e dei traguardi impliciti nell’Agenda Europa 2020 che avrebbero comportato per l’Italia un sostanziale allineamento della partecipazione femminile alla media europea. Altri paesi, come ad esempio la Spagna, che negli anni novanta partivano da condizioni simili a quelle dell’Italia, hanno fatto registrare tendenze significativamente migliori".

Secondo la Banca d'Italia "La crescita della partecipazione femminile osservata durante lo scorso decennio è stata trainata dalle donne con almeno 50 anni, anche per effetto delle riforme pensionistiche. Tra le più giovani, di età compresa tra i 25 e i 34 anni – la fase della vita nella quale si terminano gli studi, si inizia a lavorare e si gettano le basi per costruire una famiglia – la partecipazione è rimasta stabile a circa il 66 per cento, anche in questo caso uno dei valori più bassi in Europa. Non ne ha beneficiato la natalità, che nelle economie avanzate tende ad essere positivamente correlata con la partecipazione femminile al mercato del lavoro".

A fine mese gli stipendi sono diversi. "Il divario salariale - dice Perrazzelli - tra uomini e donne si attesta in media intorno al 10 per cento, un livello solo di poco inferiore a quello stimato per il 2012. Le carriere delle donne sono particolarmente lente e discontinue. La maggiore presenza delle donne nelle società quotate non ha indotto significativi cambiamenti nella composizione dei vertici delle società sottoposte alla normativa sulle quote di genere". Si innesca un effetto domino: anche i redditi pensionistici delle donne risultano significativamente inferiori a quelli degli uomini.

La "child penalty": i figli come zavorra ma solo per le mamme

In Italia la child penalty, cioè la penalizzazione nel mercato del lavoro subita dalle donne in seguito alla nascita del primo figlio, è una realtà. Anche in questo caso non lo dicono mamme che non trovano l'equilibrio casa-famiglia. Lo dice Bankitalia. "Nonostante si sia ridotta negli ultimi decenni, la probabilità per le donne italiane di non avere più un impiego nei due anni successivi alla maternità è quasi doppia rispetto alle donne senza figli", sottolinea Alessandra Perrazzelli. Fare un figlio per le lavoratrici italiane è ancora un ostacolo. E non lo è solo nei primi anni di vita del bambino. La maternità, per una donna lavoratrice, è una "zavorra" che resta. "Questa differenza, benché si attenui nel tempo, è rintracciabile almeno fino a 15 anni dalla nascita del primogenito", precisa Perrazzelli.

"Già nel 2012 - ricorda la vice direttrice generale della Banca d'Italia - avevamo evidenziato come gli strumenti di conciliazione principali tra le esigenze di cura dei figli e il lavoro siano i servizi per l’infanzia, di qualità elevata e ampia accessibilità in tutte le aree del Paese. In Italia solo un bambino su quattro frequenta un asilo nido, un valore tra i più bassi in Europa. Le carenze sono particolarmente marcate nelle regioni meridionali: in molte di queste non più del 15 per cento dei bambini da zero a due anni può accedere all’asilo nido. I padri devono essere chiamati a un maggiore coinvolgimento nella cura dei figli: il potenziamento del sistema dei congedi riservati ai padri e la rimozione degli ostacoli culturali all’utilizzo di tali strumenti sono necessari per ripartire più equamente il compito, ma anche il piacere della cura dei figli. Oggi un padre su due non usufruisce del congedo parentale obbligatorio pur avendone diritto".

Scienza e Tecnologia non sono roba da donne

Il problema della differenza uomo-donna ha radici lontane. Anche a scuola ci sono come dei percorsi già tracciati. In Italia le donne restano ancora sottorappresentate nei percorsi educativi scientifici, i cosiddetti studi "Stem" (Science Technology Engineering Mathematics, cioè Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Quelli di Fabiola Gianotti, italianissima direttrice generale del Cern di Ginevra, o Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale, restano esempi lontani.

"Nonostante la crescita registrata nel numero di laureate nelle discipline Stem (dal 2012 al 2022 +20%) - dicono dalla Banca d'Italia - le donne che si laureano in materie scientifiche sono ancora solo il 15 per cento delle laureate totali (il 33 per cento tra gli uomini), suggerendo pertanto che vi sono ampi margini per ulteriori progressi in questo campo".

Il percorso scolastico non è un "dettaglio" perché da lì si innescano differenze che poi esplodono nel mondo del lavoro. "Nonostante le ragazze siano mediamente più brave fin dalla scuola dell’obbligo - spiegano dalla Banca d'Italia-, tendono poi a prediligere indirizzi di studio associati a rendimenti inferiori nel mercato del lavoro. Ciò vale sia per chi decide di conseguire solo il titolo di scuola secondaria superiore sia per coloro che intraprendono studi universitari. Ancora oggi barriere culturali disincentivano troppe ragazze a non cimentarsi con lo studio di quelle discipline, non solo scientifiche, che sono associate a migliori prospettive occupazionali e salariali. Queste barriere comportano un costo significativo per le donne che si manifesta immediatamente dopo il termine del percorso di istruzione: a un anno dalla laurea il divario salariale uomo-donna è già pari al 13 per cento; è del 16 per cento dopo un anno dal diploma, per coloro che decidono di non proseguire gli studi".

Global Gender Gap, la parità solo tra 131 anni

LItalia non è il solo Paese con problemi di divario uomo-donna. Il Global Gender Gap Index confronta ogni anno il livello parità di genere raggiunto dai Paesi attraverso quattro dimensioni chiave (partecipazione economica e opportunità, livello di istruzione, salute e sopravvivenza e responsabilizzazione politica). Secondo il Global Gender Gap Index 2023 nessun Paese ha ancora raggiunto la piena parità di genere. L'Italia scivola al 79esimo posto su146 Paesi.

Il punteggio globale del divario di genere nel 2023 per tutti i 146 Paesi inclusi in questa edizione si attesta al 68,4%. Considerando il campione costante di 145 Paesi presidiati in entrambe le edizioni 2022 e 2023, il punteggio complessivo passa dal 68,1% al 68,4%, con un miglioramento di 0,3 punti percentuali rispetto all'edizione dello scorso anno. All'attuale ritmo di progresso, ci vorranno 131 anni per raggiungere la piena parità. Mentre il punteggio di parità globale è tornato ai livelli pre-pandemia, il tasso complessivo di cambiamento è rallentato in modo significativo.

Per il 14° anno consecutivo, l'Islanda (91,2%) è il paese con meno gap. Continua inoltre a essere l'unico ad aver colmato oltre il 90% del suo divario di genere. Alle spalle dell'Islanda ci sono: Norvegia, Finlandia, Nuova Zelanda, Svezia, Germania Nicaragua, Namibia. Lituania e Belgio.

La parità di genere in Europa (76,3%) quest'anno supera il livello di parità in Nord America (75%) e si colloca al primo posto su otto regioni geografiche. L'Italia è al trentesimo posto se consideriamo solo il Vecchio Continente. Al ritmo di progresso attuale, si prevede che l'Europa raggiungerà la parità di genere in 67 anni.

Per le donne lavori "informali"

Il quadro del Global Gender Gap Index 2023 non si discosta da quello della Banca d'Italia. La parità uomo-donna nel mondo del lavoro resta un miraggio e la situazione invece di migliorare, peggiora. "Non solo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro a livello globale è diminuita negli ultimi anni, ma altri indicatori di opportunità economiche hanno mostrato disparità sostanziali tra donne e uomini", si legge nel report del Global Gender Gap Index 2023. Sebbene le donne siano (ri)entrate nella forza lavoro a tassi più elevati rispetto agli uomini a livello globale, portando a una piccola ripresa della parità di genere nel tasso di partecipazione alla forza lavoro dall'edizione del 2022, il percorso resta incompiuto.

Le donne continuano ad affrontare tassi di disoccupazione più elevati rispetto agli uomini, con un tasso di disoccupazione globale intorno al 4,5% per le donne e al 4,3% per gli uomini. Anche quando le donne ottengono un impiego, spesso devono affrontare condizioni di lavoro scadenti: una parte significativa della ripresa dell'occupazione dal 2020 può essere attribuita all'occupazione "informale" cioè non regolata dallo Stato e non protetta dalle leggi sul lavoro. Per cui su cinque posti di lavoro creati per le donne, quattro sono all'interno dell'economia informale; per gli uomini, il rapporto è di due posti di lavoro su tre.

Spesso poi il lavoro che c'è è part time (e quindi ancora una volta pagato meno), ma le italiane dicono di accettare questo tipo di contratti contro la propria volontà: la quota di part time involontario femminile in Italia è quasi il triplo della media Euro.

Proprio come nel caso della rappresentanza delle donne nella leadership aziendale, i divari di genere nella leadership politica continuano a persistere. Sebbene vi sia stato un aumento del numero di donne che ricoprono incarichi decisionali politici in tutto il mondo, il raggiungimento della parità di genere rimane un obiettivo lontano e le disparità regionali sono significative. Al 31 dicembre 2022, circa il 27,9% della popolazione mondiale, pari a 2,12 miliardi di persone, vive in paesi con un capo di stato donna. Mentre questo indicatore ha registrato una stagnazione tra il 2013 e il 2021, il 2022 ha visto un aumento significativo.

In Italia un premier donna e nulla più

L'Italia nel report 2023 del Global Gender Gap scivola al 79esimo posto su 146 Paesi. I dati non fanno sorridere. La partecipazione e la rappresentanza delle donne in politica è drasticamente peggiorata e dal 40esimo posto nella classifica generale per questo spaccato siamo finiti al 64esimo posto. Il ranking tiene conto sia della percentuale di donne in Parlamento sia di quella nel Governo, nelle posizioni di ministri. Vero è che abbiamo una premier donna, ma è la prima volta per l'Italia. E ai fini della classifica incide poco perché è in carica da pochi mesi e prima di lei solo uomini.



Se si prende in considerazione lo spaccato della partecipazione e delle opportunità economiche che le donne hanno nel nostro Paese si ha un lieve miglioramento dal 110° posto al 104°. Invariata la collocazione dell’Italia nel ranking relativo all’accesso all’educazione (siamo passati dal 59° posto al 60°), mentre è in più deciso miglioramento (ma sempre nella parte bassa della classifica) il posizionamento nel segmento salute e prospettive di vita (dal 108° al 95°).



Fondi del Pnrr per la certificazione della parità di genere

Per cercare di porre rimedio agli evidenti problemi in termini di gender gap, l'Italia ha adottato la "Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026" che si ispira alla Gender Equality Strategy 2020-2025 dell’Unione europea. La Strategia è oggi una delle priorità trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il riferimento per l’attuazione della riforma del Family Act. Si riconosce in fatti che "la mobilitazione delle energie femminili è fondamentale per la ripresa economica del Paese".

Cinque le priorità: lavoro, reddito, competenze, tempo e potere, con obiettivi e target dettagliati e misurabili, da raggiungere entro il 2026. Nell’ambito del Pnrr, il Dipartimento per le pari opportunità è titolare dell'investimento volto all’introduzione di un Sistema nazionale di certificazione della parità di genere, che mira ad accompagnare le imprese nella riduzione dei divari di genere in tutte le aree più critiche per la crescita professionale delle donne. Per la realizzazione di questo intervento le risorse totali assegnate al Dipartimento per le pari opportunità ammontano a euro 10 milioni di euro.

Continua a leggere su Today.it...