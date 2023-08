Il generale Vannacci insiste: "I gay? Anormalità statistica"

"Non ho ricevuto alcuna notifica di provvedimento disciplinare nei miei confronti. Non sono stato rimosso né destituito, sono stato avvicendato, la scorsa notte a mezzanotte". A parlare è il generale Roberto Vannacci, che da oggi 21 agosto non è più alla guida dell'Istituto Geografico Militare. Per lui è stato deciso un nuovo incarico dopo le polemiche sul suo libro "Il mondo al contrario". Autoprodotto da Vannacci e vendutissimo su Amazon, si tratta di un saggio in cui il generale si scaglia contro la "dittatura delle minoranze", una categoria trasversale e "nefasta" che vede riuniti gay, clandestini, femministe, marxisti. "Da stamattina - dice Vannacci a 'Morning News' su Canale 5 - c'è un'altra persona che occupa il mio posto Qualora ci fosse un provvedimento questo non mi colpevolizza, lo vedremo alla fine".

Il caso Vannacci arroventa il clima politico di fine estate tra chi lo vuole fuori dall'Esercito e chi lo difende. Sula graticola finisce inevitabilmente anche il ministro della Difesa, Crosetto. Viene accusato da parte della destra di avere "sacrificato" il generale, dal lato opposto dello schieramento politico si rimprovera invece un atteggiamento troppo morbido. "Il ministro Crosetto non l'ho sentito, non è tenuto a chiamarmi e mi attengo alle sue dichiarazioni sui giornali", dice Vannacci.

Quanto al contenuto del libro nessun passo indietro, nessun cambio di rotta. Al contrario Vannacci argomenta le sue tesi. Sui gay spiega: "La definizione di normalità si riferisce alla consuetudine, è un dato statistico, il 97% della popolazione è eterosessuale, quindi essere non eterosessuale li racchiude in una minoranza. Ma non sono stato offensivo nei confronti di chiunque, ho espresse le mie opinioni, lecite e discutibili, non sono stato discriminatorio però, non ho detto che gli omosessuali devono essere messi in un ghetto. Le mie opinioni sono discutibili ma non offensive. Sfido chiunque a trovare con gli omosessuali che potrei aver avuto alle dipendenze, degli atteggiamenti offensivi o discriminatori".

Adesso c'è anche chi vuole Vannacci in Parlamento, con Forza Nuova che ha proposto una candidatura. Lui non accetta e si trincera dietro un "Faccio il soldato, almeno per ora".

