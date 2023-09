Il liceo che invita Vannacci a presentare il suo libro e "controbattere alla stampa"

Il generale Roberto Vannacci è stato invitato a presentare il suo controverso libro "Il mondo al contrario" nel liceo 'Brunelleschi' di Afragola. La presenza del generale nella cittadina campana non è ancora certa, ma il caso è già montato e l'invito sta facendo discutere. Del libro si è dibattuto abbondantemente in tv, radio, sui giornali e sui social, ma ora "Il mondo al contrario" potrebbe finire anche nelle scuole.

La data per l'incontro è già stata fissata: il prossimo 20 settembre. "Il dibattito presso il nostro liceo - si legge nella circolare del dirigente scolastico e pubblicata dal Fatto Quotidiano - potrà evidenziare ed approfondire il pensiero e le motivazioni di un testo frutto della trentennale esperienza in territori ostili ed in rappresentanza dello Stato Italiano. Oltre al necessario approfondimento su quanto contestatogli e consentire allo stesso di controbattere alle esternazioni della stampa e, per quanto possibile, rispondere e capire il punto di vista del ministro Crosetto" che aveva definito quelle di Vannacci delle "farneticazioni".

Insomma, Vannacci potrà spiegare agli alunni il suo punto di vista dopo le accuse che gli sono piovute addosso da più per aver espresso, secondo i suoi detrattori, un punto di vista che discrimina le minoranze. E per aver definito, per citare solo il passaggio più eclatante del suo libro, gli omosessuali "non normali". Dal 'collettivo studentesco' fanno già le barricate: "Siamo pronti a boicottare il dibattito e ad organizzare una contromanifestazione, non si può far passare per libertà di pensiero opinioni che ledono le libertà altrui".

Ma le polemiche non sono rimaste confinate all'interno del liceo. Per il consigliere comunale di Afragola, Antonio Iazzetta, l'incontro "è stato programmato l'invito dal dirigente scolastico in solitudine. Non credo sia giusto portare un libro 'divisivo' sul ruolo delle donne, dell'immigrazione e dei diritti civili in una scuola" scrive il consigliere su Facebook, augurandosi che la giunta comunale "non sostenga, in alcun modo, questa iniziativa, qualora fosse realmente realizzata".

