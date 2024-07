I genitori filmati sulla via ferrata con la bimba in braccio e senza protezioni

Sulla via ferrata, in montagna, senza equipaggiamento e senza protezioni. Con i figli al seguito. E una bambina in braccio. Le immagini, diventate virali, arrivano dal Trentino. Siamo lungo la ferrata Bepi Zac che dal passo delle Selle procede verso est lungo le cime della Catena di Costabellla. Nelle immagini si vede una coppia che procede lentamente lungo il percorso senza caschetto né imbracature. I video in realtà sono due e immortalano una famiglia di quattro persone. Nel primo filmato la mamma aiuta il figlio ad attraversare un tratto di roccia a strapiombo, nell'altro il padre tiene in braccio una bambina piccola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A colpire è la mancanza di un equipaggiamento adatto e di misure di sicurezza. La scena è stata filmata da un turista che poi ha pubblicato un video sul "Gruppo ferrate" su Facebook. Inutile dire che sui social la scena è stata oggetto di molte critiche. In ogni caso, e per fortuna, il filmato non mostra nulla di particolarmente significativo. Se non, appunto, l'imprudenza della famiglia. Con la montagna però non si scherza. Le persone attraversano "tratti più complicati senza attrezzatura" spiega a Il Dolomiti Cristian Ferrari, presidente della Società Alpinisti Tridentini. "Non si può giustificare un rischio di questo tipo ma non si può nemmeno colpevolizzare, bisogna capire il contesto per cui si arriva in quelle condizioni. Queste situazioni devono stimolare tutti a compiere, se possibile, un ulteriore passo in avanti sulle informazioni, anche questo è quello spirito di solidarietà in montagna che si affievolisce con l'aumento degli escursionisti impreparati che frequentano le terre alte".