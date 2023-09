"Dalla Germania soldi alle ong che salvano migranti": il governo chiede chiarimenti

Dopo gli attriti, di quasi due settimane fa,con Berlino che aveva stoppato i ricollocamenti di migranti, nei giorni più critici di Lampedusa, torna alta la tensione tra Germania e Italia. E il nodo è sempre il flusso di migranti record che non accenna a diminuire. Così come quello delle ong (le organizzazioni non governative), considerate a lungo dall'attuale maggioranza come vero e proprio "pull factor" delle partenze in mare.

"È imminente" da parte del governo tedesco un finanziamento da centinaia di migliaia di euro per un progetto di assistenza a terra di migranti in Italia e uno per una ong che opera salvataggi in mare" è quanto rivelato all'Ansa da un portavoce del ministero degli Esteri tedesco che non ha esplicitato però le associazioni coinvolte.

"L''obiettivo è quello di sostenere sia il soccorso civile in mare che i progetti a terra per le persone soccorse in mare. Abbiamo ricevuto diverse richieste di finanziamento. In due casi l'esame delle domande è già stato completato. L'erogazione dei fondi, in questi due casi, è imminente" ha aggiunto il portavoce specificando che il finanziamento dovrebbe aggirarsi tra i 400.000 e gli 800.000 euro. Non moltissimo quindi, ma quanto basta per scatenare l'ira del governo che parla di "inaccettabili ingerenze".

A giugno, del resto, il settimanale Der Spiegel aveva scritto che il dicastero stava rimandando il finanziamento all'organizzazione tedesca 'United 4 Rescue' che finanzia navi di ong impegnate nel Mediterraneo nel soccorso a migranti come Sea Watch, Sos Humanity e Sea Eye. Uno stop originato proprio dalla diplomazia e dall'atteggiamento del governo italiano che ora chiede formalmente "chiarimenti" a Berlino.

Fonti del governo ribadiscono che l'Esecutivo prenderà immediatamente contatto con le autorità tedesche e che il fatto costituirebbe una gravissima anomalia.

E c'è spazio anche per una venatura di complottismo: "Tale notizia - fanno sapere le fonti di Palazzo Chigi - è in ogni caso l'occasione per ribadire la necessita' di fare chiarezza sulle attivita' delle Ong nel Mediterraneo e l'esigenza di stabilire che i migranti trasportati da organizzazioni finanziate da Stati esteri debbano essere accolti da questi ultimi"

Continua a leggere su Today.it..