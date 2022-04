La Germania fa spazio ai rifugiati ucraini spostando quelli afgani

Centinaia di rifugiati afgani fuggiti dal regime dei talebani in Germania sono stati spostati per fare spazio a quelli ucraini. La denuncia proviene da un'inchiesta di Foreign Policy, che ha intervistato alcune di queste famiglie.

Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, la Germania ha accolto almeno 316mila ucraini in fuga dalla guerra. Berlino, vicina al confine Est con la Polonia, è un primo punto di arrivo per molti e finora ha registrato 60mila nuovi ingressi. L'ex aeroporto di Tegel è stato trasformato nel più grande centro di accoglienza della città per i rifugiati ucraini, con una capacità di 2.600 posti letto.

Da quando i talebani si sono impossessati della capitale dell'Afghanistan Kabul lo scorso agosto, la Germania ha accolto circa 12mila afgani.

Cosa è successo ai rifugiati afgani

I giornalisti di Foreign Policy hanno analizzato la situazione a Berlino: nella capitale tedesca la decisione è stata presa dal Dipartimento per l'integrazione, il lavoro e i servizi sociali del comune, sulle basi di "Considerazioni difficili e necessarie dal punto di vista operativo" e sulla "mancanza di alternative", perché gli ucraini, comprese molte donne con bambini, avevano bisogno di un tetto sul loro teste e un letto.

"Ci rammarichiamo che ciò abbia causato ulteriori difficoltà alle famiglie afghane e che le persone colpite abbiano dovuto abbandonare l'ambiente famigliare" ha detto Stefan Strauss, portavoce del Dipartimento del comune, che ha anche fornito dei numeri: Berlino aveva un totale di 83 diverse sistemazioni per i rifugiati, che già ospitavano circa 22.000 persone, ma gli ucraini in arrivo si sarebbero dovuti concentrare in pochi centri per semplificarne la gestione. Strauss ha detto che agli afgani sfrattati sono stati dati altri alloggi "permanenti" di qualità equivalente. Foreign Policy ha mostrato che non è andata sempre così.

La protesta delle associazioni

“Gli sfratti non sono stati pubblicizzati di proposito. Alcune persone hanno vissuto nelle loro case per anni e sono state strappate via dalle loro strutture sociali, compresi i bambini che sono stati trasferiti in luoghi lontani dalle rispettive scuole”, ha affermato Tareq Alaows, membro del Consiglio per i rifugiati di Berlino, un'unione di diverse organizzazioni che contribuisce a migliorare le condizioni dei rifugiati nella capitale tedesca, assicurando che i loro diritti siano rispettati. Alaows ha riferito che il governo ha giustificato gli sgomberi perché gli afgani sarebbero stati sfrattati da dei centri temporanei, dei centri definiti "di arrivo", in cui sarebbero dovuti rimanere solo per poco tempo. Ma è stato fatto notare che alcune famiglie vivevano lì da anni.

“Ovviamente non è colpa degli ucraini, ma dobbiamo riflettere sulla nostra solidarietà se è solo per alcune persone. Gli ultimi mesi hanno dimostrato che è possibile avere trattamenti migliori per i rifugiati ed è una cosa che deve radicarsi nella nostra società”, ha affermato Alaows.

"In pochi hanno visto migliorare le loro condizioni di vita, la maggior parte aveva paura di parlare temendo che potessero pregiudicare il loro status di immigrato", ha detto Alaows, spiegando che a Berlino sono state sgomberate una decina di residenze.

Una testimonianza

Foreign Policiy ha raccontato la storia di Amiri e la sua famiglia: Amiri, 33 anni, è un'attivista arrivato a Berlino dall'Afghanistan alla fine di gennaio, in fuga dai talebani. È solo uno tra le centinaia di afgani in tutta la Germania che sono stati spostati per far posto ai profughi appena arrivati ??dall'Ucraina. Insieme alla sua famiglia, Amiri è stato già trasferito due volte dopo lo sgombero di marzo e ora vive in un ex hotel nella periferia Nord di Berlino a Reinickendorf, ufficialmente in un rifugio temporaneo per i "senzatetto".

Per la famiglia di Amiri è il terzo sgombero in poco tempo: il primo a marzo, arrivato la mattina, senza preavviso, mentre stavano facendo colazione. Un funzionario del comune gli diede 24 ore per trasferirsi e lasciare spazio agli ucraini. La famiglia ora vive principalmente con altri rifugiati, ma alcuni hanno precedenti penali e Amiri teme per l'incolumità dei suoi famigliari.

Il nuovo alloggio tra l'altro non costa poco. Amiri ha mostrato in una lettera a Foreign Policy quanto sta pagando il governo tedesco per le due stanzette e la cucina in comune in cui ora abita: 37 euro a notte a persona, ovvero circa 4.500 euro al mese. E non è nemmeno chiaro quanto tempo abiteranno qui: la loro presenza è prevista fino a luglio. "Non sappiamo dove saremo mandati dopo - ha detto Amiri -. Mia figlia si era già assicurata un posto all'asilo. Ci stavamo sistemando lentamente finché non ci è stato detto di trasferirci. Da allora, non ho avuto la fortuna di trovare un asilo nido vicino".