Germano Mancini, il maresciallo in vacanza a Cuba non è morto di vaiolo delle scimmie

?Broncopolmonite da germe sconosciuto e danni multipli agli organi? e non vaiolo delle scimmie come inizialmente ipotizzato. Queste le cause ufficiali della morte di Germano Mancini, 50 anni, deceduto lo scorso 21 agosto a L?Avana mentre era in vacanza con una coppia di amici e la moglie cubana. Lo scrive il medico legale cubano che ha eseguito l?autopsia sul corpo del comandante della caserma dei carabinieri di Scorzè.

La salma del luogotenente, rientrata in Italia sabato, si trova ora all?obitorio di Noale, in provincia di Venezia. Germano Mancini, arrivato a Cuba il 15 agosto, era stato ricoverato in condizioni critiche il 18 agosto, ed era morto la sera del 21. La moglie del sottufficiale ha chiesto alla Procura di Venezia una nuova autopsia sul corpo del marito, per fare chiarezza sulle effettive cause del decesso.

Il ministero della salute cubano aveva detto che si trattava di vaiolo delle scimmie

Germano Mancini, 50 anni, originario di Pescara ma residente a Noale, nel Veneziano, era in vacanza a Cuba per trascorrere il Ferragosto con gli amici. Era arrivato sull?isola caraibica il 15 agosto. Tre giorni dopo il carabiniere italiano è stato ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Sabato 20 agosto, il ministero della salute cubano, in una nota, aveva comunicato di aver accertato il primo caso ufficiale di contagio di vaiolo delle scimmie sull'isola precisando che l'uomo - il Mancini - si trovava ricoverato in "condizioni critiche" dopo un arresto cardiaco. Poi il decesso il giorno seguente, il 21 agosto 2022.