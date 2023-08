Tutti i ghiacciai alpini sono sopra lo zero: sulla Marmolada fa più caldo dell'anno scorso

"Tutti i ghiacciai alpini, a tutte le quote, sono sopra lo zero e la situazione è abbastanza critica". È il monito lanciato da Claudio Tei, ricercatore e meteorologo del Cnr e del Consorzio Lamma, sull'ondata di caldo che sta investendo il Centro-nord Italia, a causa di un anticiclone sub tropicale, proveniente dall'Africa.

"I giorni più roventi che prevedono i modelli sono lunedì 21 e martedì 22 agosto con picchi di 38 gradi in alcune città e oltre 7 gradi sopra la media di questa stagione, anche 10 gradi oltre i valori stagionali sulle Alpi occidentali - spiega Tei - mentre lo zero termico in quota si prevede possa alzarsi fino ai 5mila metri".

Ma la situazione sembra critica soprattutto sulle Alpi: nelle località di fondovalle del Trentino Alto Adige sono previsti anche 38-39 gradi oggi e nei prossimi giorni. Ai 3.343 metri di Punta Penia sulla Marmolada ieri pomeriggio la colonnina di mercurio ha superato i 13 gradi, mezzo grado in più rispetto alla tragica domenica del 3 luglio del 2022 quando il crollo della calotta sommitale causato dalle elevate temperature provocò la valanga che travolse una ventina di persone uccidendone undici. Questa mattina, domenica 20 agosto 2023, oltre i 3.000 metri si registrava una temperatura di 10 gradi. Lo zero termico era previsto attorno ai 4.700 metri.

Quando finirà l'ondata di calore

L'ondata di calore dovrebbe persistere per tutta la settimana, almeno fino a venerdì compreso quando si potrebbe avere qualche segnale di cambiamento. "Ma per la vera svolta - afferma l'esperto del Cnr - bisognerà attendere forse fino a domenica 27 o lunedì 28 agosto, quando per la settimana successiva i modelli indicano un deciso cambio di circolazione con temperature nella norma o leggermente inferiori".

Per questa terza settimana di agosto invece "in Toscana le temperature saranno di 6-7 gradi sopra la media con punte di 38-39 gradi rispetto a una temperatura attesa per il periodo di 31-32 gradi. E l'andamento è simile per le altre aree del Nord Italia con Milano, Piacenza, Bologna e anche Torino fino ai 37 gradi", spiega Tei.

Unica nota meno negativa per l'Italia rispetto alla Spagna e al sud della Francia, sottolinea poi il ricercatore del Cnr, è che l'aria calda che risale dal Marocco "ruota in senso orario intorno ai massimi dell'anticiclone e arriva sull'Italia da nord-est, quindi più secca, portando un caldo prevalentemente. Aria più umida e afosa invece su Francia, Svizzera, Germania e Austria".

Continua a leggere su Today.it...