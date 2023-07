Il compagno di Meloni nega il cambiamento climatico in tv, l'inviata lo sbugiarda in diretta

Sembra impossibile negare il cambiamento climatico osservando le giornate roventi che si stanno abbattendo sul nostro Paese e il maltempo record che funesta il Nord. Eppure è avvenuto nella striscia quotidiana "Diario del giorno" di Rete4, condotta da Andrea Giambruno, compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Durante la trasmissione dello scorso martedì 18 luglio 2023, il conduttore si era abbandonato a questa riflessione: "Oggi è il grande giorno del grande caldo torrido e qualcuno si chiede se sia una novità che nel mese di luglio si raggiungano queste temperature. Secondo noi non è poi una grande notizia però in effetti si continua a parlarne e dibattere".

Un'opinione rinforzata da quella di Vittorio Feltri che aveva parlato di "conformismo" degli ecologisti e sottolineato che "il caldo era lo stesso degli anni '80" per poi chiudere con una freddura: "Non uso l'aria condizionata, sto benissimo e preferisco il freddo al caldo".

Lo scambio di battute dapprima ha provocato la reazione della giornalista Karima Moual, presente in studio: "Io ascolterei più gli scienziati di Vittorio Feltri, che ha 80 anni e può ricordare le estati e gli inverni che ha passato ma non è uno scienziato" e poi dell'inviata da Bari, Rossella Grandolfo.

Ho voglia di recapitare una medaglia all'inviata di Retequattro e di Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, che risponde al parterre negazionista organizzato in studio dal conduttore citando la scienza, i dati e l'IPCC. Ovviamente il conduttore le toglie la parola. pic.twitter.com/VI1glPGdl5 — Ferdinando Cotugno (@FerdinandoC) July 24, 2023

Contro tutte le previsioni Grandolfo ha sbugiardato letteralmente Giambruno in diretta: "Ci sentiamo di dare ragione agli scienziati dell'IPCC dell'ONU. Le ondate di calore rispetto agli anni '80 sono aumentate e sono più ravvicinate. Non c'è da stare tanto tranquilli. A Roma ci sono stati oggi 42 gradi, nell'interno della Puglia si è arrivati a 44". A quel punto il conduttore ha provato a chiudere frettolosamente il collegamento, accortosi della risposta garbata, ma ferma, dell'inviata. Troppo tardi: lo scambio è diventato, in pochissimo tempo, virale su tutti i social.

