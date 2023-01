Un gin italiano è tra i migliori al mondo

Romagna sul podio per la competizione più importante dedicata ai gin. A vincere la medaglia d'argento nella categoria "contemporary gin" è stato "Alba87" realizzato dal cesenate Marco Zavalloni con i fiori dell'unico vitigno autoctono romagnolo: l'Albana. La competizione "World Gin Award" si è svolta in questi giorni a Londra con una giuria di grande rispetto e composta da diversi esperti internazionali del settore: degustatori, barman, distillatori e commerciali. "Già il fatto di aver portato Cesena a Londra è stata una grande soddisfazione per me - spiega Marco Zavalloni - In più l'aver ottenuto anche un prestigioso riconoscimento è stato incredibile, anche perché è solo poco più di un anno che è nato "Alba87".

Sono molto contento anche di far girare il brand studiato appositamente per il gin che consiste nella rivisitazione del classico gallo romagnolo con colori accesissimi. È un brand che si ispira alla fantasiosa e creativa anima romagnola. Il piacere, adesso, sarà quello di poter fregiare le mie bottiglie di Alba87, per tutto il 2023, con la coccarda d'argento del World Gin Award. E non è poco...".