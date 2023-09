Gioca 5 euro e rischia l'infarto per la cifra vinta: "Emozione troppo forte, ecco cosa farò per i miei figli"

Con sei numeri "magici" ha realizzato una vincita da 1.416.171,70 euro, giocando una schedina da 5 euro in tabaccheria. Cosa fare ora con questa somma da capogiro, vinta alla lotteria europea Eurojackpot? Il fortunato vincitore, un impiegato che lavora nell'azienda di famiglia e che preferisce rimanere anonimo, ha le idee chiare: "Continuerò a lavorare e aiuterò i miei figli a pagare il mutuo", racconta. Come riporta il Corriere della sera, infatti, l'anonimo vincitore intende continuare la vita di sempre, investendo la cospicua vincita per aiutare economicamente i propri figli.

Siamo a Rovigo, la "città delle rose", in Veneto. La vincita è avvenuta a fine giugno, presso una tabaccheria del centro cittadino. Una delle titolari dell'esercizio commerciale, Monica Avanzi, commenta così la vicenda: "Noi non abbiamo visto nessuno dopo il 30 giugno. Nessuno si è palesato, ma comprendiamo la volontà del nostro cliente di restare anonimo e non voler svelare la propria identità. Gli auguriamo il meglio".

Dopo aver ritirato la vincita in modo completamente anonimo, l'uomo ha voluto raccontare le emozioni provate nel momento in cui ha scoperto di essere diventato un milionario: "Vincere è stata una gioia indescrivibile e un'emozione così forte che ho rischiato l'infarto. Il cuore sembrava scoppiare, inarrestabile". La sua vita è cambiata, certo, ma il neo milionario non ha grilli per la testa: lavora come impiegato nell'attività di famiglia, e non intende abbandonare il lavoro.

L'intenzione del rodigino è di aiutare la sua famiglia a realizzare gli obiettivi di una vita: "Il denaro è utile quando si hanno progetti di valore da realizzare. Poter garantire una sicurezza economica alla mia famiglia mi rende felice e questo è per me il miglior investimento", dice uscendo allo scoperto, ma in modo riservato. Oltre a dare continuità agli sforzi intrapresi da generazioni, con l'attività di famiglia, la vincita, infatti, servirà in primis ai suoi figli: "Con i soldi vinti finirò di pagare i loro mutui di casa", conclude l'impiegato.

Continua a leggere su Today.it...