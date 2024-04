Ballano il "Gioca Jouer" durante un'autopsia: il video della polemica

Sta circolando molto un video di presunti medici legali e studenti impegnati a ballare sulle note del "Gioca Jouer" di Claudio Cecchetto, durante una lezione di medicina legale. L'Ansa colloca gli eventi del video durante un corso nazionale della Società Italiana di Medicina Legale (Simla), secondo cui si riconoscerebbero professori di "note università italiane impegnati a ballare, cantare e riprendere con il telefonino il convivio durante lo svolgimento di esami autoptici".

Da verifiche fotografiche fatte da Today.it, risulta che il video sia stato girato durante una "Live autopsy" all'università di Malta: le immagini corrispondono a quelle che sono indicate nel post Facebook sotto della Simla come le aule di dissezione anatomiche del "Department of Anatomy" della Facoltà medica maltese. Come da fonti di CataniaToday, l'aula che si vede nel filmato non appartiene all'Università di Catania.

Secondo quanto riporta Ansa, il video è giunto sui dispositivi anche di numerosi medici legali di altre facoltà i quali hanno chiesto una formale presa di posizione, prima sulla veridicità del filmato e, quindi, su eventuali provvedimenti disciplinari, da parte del ministro della salute, Orazio Schillaci e del presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli.

Lo stesso Claudio Cecchetto, autore della canzone "Gioca Jouer", ha commentato il video ripostando una foto sul proprio profilo Facebook.