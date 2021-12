Giorgetti: troppi esperti in tv, sul covid serve cautela

Nel corso della cabina di regia sulle misure anti-Covid il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti avrebbe chiesto al governo una riflessione sulla comunicazione di tv pubbliche e private. Secondo le agenzie di stampa Giorgetti ha espresso riserve sulla presenza troppo invasiva nei talk show e nelle trasmissioni tv di virologi ed "esperti" sulla pandemia. Una comunicazione spesso caotica che rischia di generare smarrimento e confusione nei telespettatori.

"Inizia a esserci insofferenza nei confronti di chi ha verità in tasca pronte per ogni situazione e stagione. Verità che sono state sistematicamente smentite dai fatti". Sarebbero state queste le parole che l'esponente leghista ha pronunciato durante la riunione. Da qui l'invito a una sorta di 'raccomandazione' per tutte le reti, pubbliche e private a una maggiore cautela nel trattare gli argomenti relativi al covid.