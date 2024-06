Che voto hanno preso alla maturità Giorgia Meloni e Chiara Ferragni

Sono iniziati oggi gli esami di maturità dell'anno scolastico 2023/2024, con la prima prova. L'esame di Stato è ormai tornato alla formula tradizionale pre-covid, con due scritti e un colloquio. Anche personaggi famosi, sportivi e politici sono stati studenti e come tutti hanno dovuto affrontare le temute prove dell'esame di maturità, prima di lasciare la scuola per dedicarsi a un'altra carriera (c'è anche chi non è riuscito a ottenere il diploma). Che voto hanno preso? Chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio?

Cominciamo dall'attuale premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: si è diplomata in lingue con 60/60 all'ex istituto tecnico professionale (con indirizzo linguistico) Amerigo Vespucci di Roma. Il vicepremier, leader della Lega e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, invece, si è diplomato con 48/60 al liceo classico Manzoni di Milano. Sempre al liceo, stavolta il classico Massimiliano Massimo di Roma, l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi era bravissimo in latino e matematica, secondo i racconti di alcuni suoi ex compagni. Nulla si sa però del voto preciso che l'ex premier ha conseguito alla maturità.

La maturità di Tajani, Valditara e Schlein

In passato il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha raccontato così la sua carriera tra i banchi: "Ero uno studente medio, bravo in alcune materie, più in difficoltà in altre. Una volta presi anche un uno al compito di greco. Però non sono mai stato né rimandato né bocciato". Il segretario di Forza Italia alla maturità ha ottenuto 48/60. La segretaria del Pd Elly Schlein, invece, ha raggiunto il massimo dei voti con la media di 6/6, secondo la votazione dello specifico cantone svizzero. L'attuale ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha conseguito la maturità al liceo classico Berchet di Milano, nel 1979. Secondo quanto riporta il Corriere, rischiò di non essere ammesso alla maturità per colpa di come andava in matematica. Sconosciuto il voto finale.

Conte, Renzi, Salis e Vannacci

Voto massimo per l'ex premier e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, 60/60. Anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha ottenuto il massimo punteggio: 60/60. La neo eurodeputata di Avs Ilaria Salis, invece, ha conseguito la maturità al liceo classico Zucchi di Monza con il massimo dei voti: 100/100. Roberto Vannacci, neo eurodeputato eletto tra le fila della Lega, ha preso la maturità scientifica nel 1986 al liceo statale Leonardo da Vinci di Parigi: non si conosce il voto finale.

La maturità di cantanti, giornalisti e vip

Passiamo ai vip. La celebre fashion blogger Chiara Ferragni si è diplomata al liceo classico Daniele Manin di Cremona: ha concluso il percorso con un 78 su 100. Il suo ex, il rapper Fedez, invece non ha concluso il percorso alle scuole superiori per dedicarsi alla carriera. Anche il "collega" di Fedez Emis Killa si è fermato prima del conseguimento della maturità. Anche Damiano David, frontman dei Maneskin, ha rivelato di non aver concluso gli studi: dopo tre bocciature al liceo linguistico, ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla musica.

Buon risultato per il cantante Tiziano Ferro che ha superato la maturità con il punteggio di 55/60. La cantante Angelina Mango, vincitrice del festival di Sanremo 2024 con il brano "La noia", si è diplomata nel 2019 al liceo artistico a Milano. L'attore Salvatore Esposito, diventato celebre con Gomorra, si è diplomato con 77 su 100. Massimo punteggio per la giornalista Cristina Parodi, diplomata al liceo classico con 60 su 60. Maria De Filippi è uscita con un punteggio di 52 su 60, secondo quanto riporta Skuola.net. Massimo dei voti per un altro grande nome della televisione italiana: Carlo Conti ha preso la maturità con 60/60.

Sinner, Balotelli e Donnarumma

Passando allo sport, l'attuale numero 1 al mondo di tennis Jannik Sinner ha frequentato l'istituto economico a Bolzano fino al quarto anno, prima di optare per l'abbandono a causa dei troppi impegni sportivi. Il tennista ha più volte espresso la volontà di finire gli studi. Il calciatore Mario Balotelli ha ottenuto il voto minimo per passare l'esame di maturità: 60/100. Il portiere Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale italiana di calcio, ha ottenuto il diploma con il punteggio di 70/100.