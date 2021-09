Tensione, spettacolo e colpi di scena: dopo 2 anni torna la Giostra del Saracino ad Arezzo

La città toscana riabbraccia la sua manifestazione regina. Trionfa il quartiere di Porta Crucifera, che sale in testa all'albo d'oro con 38 successi. E' la prima edizione post Covid: numerose le prescrizioni anti assembramento, non tutte rispettate

Dopo quasi due anni di pausa forzata a causa del covid, Arezzo ha potuto riabbracciare la sua manifestazione più sentita e partecipata, non senza qualche polemica. La Giostra del Saracino, cancellata nelle due edizioni del 2020 e a giugno 2021, è tornata a far battere il cuore di quartieristi domenica 5 settembre, anche se limitata per via delle misure anti Covid. Corso Italia è stato interdetto al pubblico durante il passaggio del corteo, gli spettatori ammessi sulle tribune ridotti di due terzi rispetto al solito.

Alla fine, a dispetto delle raccomandazioni di sindaco e rettori dei quattro quartieri - Porta Crucifera, Porta Santo Spirito, Porta Sant'Andrea e Porta del Foro - molti quartieristi vincitori si sono riversati sulla lizza allestita in piazza Grande per la gioia dell'impresa. Anche se dalle autorità di pubblica sicurezza filtra comunque soddisfazione per l'esito di una domenica attesa e temuta in pari misura. In piazza, durante la contesa, ci sono stati anche momenti di tensione - non rari per la manifestazione - che hanno portato provvedimenti disciplinari, con l'espulsione di alcuni figuranti particolarmente accesi. La cronaca Trionfa Porta Crucifera: rompe la lancia e il tabù, tornando alla vittoria che mancava dal 2015.

La 140esima edizione della Giostra del Saracino, dedicata a Dante Alighieri nel 760esimo anniversario della morte, riporta il quartiere rossoverde in testa all'albo d'oro con 38 successi. La corsa dei cavalieri contro il tabellone retto dall'automa che rappresenta Buratto, re delle Indie, non ha mancato di riservare un colpo di scena iniziale e grande spettacolo. Decisiva la carriera di apertura: Rauco in sella a Pia colpisce il 4 e, con l'aiuto della buona sorte, spezza la lancia raddoppiando il punteggio.

Per gli altri quartieri la strada si mette subito in salita, nonostante Scortecci di Porta Santo Spirito e Marmorini di Porta Sant'Andrea mettano entrambi la lancia sul 5, il massimo punteggio “normale”. Male invece Porta del Foro: Innocenti non va oltre il 3. Il secondo giro di carriere si apre con Vanneschi, di Porta Crucifera, che porta al sicuro il suo quartiere con un 3. Il totale sale a 11 punti e la vittoria, in pratica, è assicurata. Ai rivali servirebbe una botta di fortuna che però non arriva. Cicerchia di Porta Santo Spirito timbra un altro 5 e i gialloblu si arrendono a testa altissima. Vedovini di Porta Sant'Andrea tenta il tutto per tutto provando a spezzare la lancia, ma finisce per perderla beffardamente dopo aver centrato il circoletto rosso: 0 punti. Per lui, veterano della Giostra con 12 vittorie all'attivo, potrebbe essere stata l'ultima volta in piazza Grande. Ininfluente il tiro conclusivo di giornata: Parsi di Porta del Foro chiude la manifestazione con un 4 che dà il via alla festa di Porta Crucifera. Dopo l'episodio dell'invasione della piazza, c'è stato maggiore ordine. L'ascesa in duomo dei vincitori ha visto poi la partecipazione dei soli figuranti (autorizzati ad entrare) al Te Deum di ringraziamento. Infine il ritorno al quartiere con la Lancia d'Oro, il simbolo del trionfo.