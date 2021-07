Giovani caregiver, quando ad assistere un familiare ci pensano i ragazzi

"Ho 19 anni e sono il caregiver di mio nonno". Giacomo al telefono si presenta così. "Ho iniziato a 15 anni, quando è morta mia nonna, poi dall'inizio della pandemia mi sono ritrovato ad occuparmi di mio nonno praticamente 24 ore su 24. Abitiamo in una casa a due piani, sopra ci siamo io e i miei genitori e sotto il nonno e la zia, disabile psichiatrica. Prima eravamo aiutati da diverse badanti tramite un'agenzia, poi con la pandemia sia lui sia mia zia non hanno più voluto persone in casa. I miei dovevano continuare a lavorare, io invece ero libero e ho sentito che in una situazione così grave dovevo dare una mano e aumentare il mio impegno. Così ho iniziato a stare con lui tutta la giornata", spiega a Today, dalla provincia di Bologna. Il nonno è malato di Parkison, ha problemi a deglutire e parlare, dopo un intervento una decina di anni fa alle corde vocali. Giacomo si occupa di lui, dalla mattina quando lo sveglia fino alla sera quando lo mette a letto. Lo aiuta, gli fa compagnia, lo cambia, gli dà le medicine, lo intrattiene parlandogli e facendo le parole crociate. "A qualcosa ho dovuto rinunciare, lo ammetto. Ma non mi sono mai pentito di stargli accanto". Giacomo è uno delle migliaia di giovani caregiver che ci sono in Italia: bambini e ragazzi fino ai 18 anni e giovani adulti coinvolti in prima persona in maniera continuativa nella cura di un membro della famiglia che ha bisogno di assistenza. Secondo dati Istat del 2015, in Italia le persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni che assolvono compiti di cura sono circa 391mila.

Gianluca invece di anni ne ha 26 e da quando ne ha 15 si occupa del fratello maggiore, che ha una disabilità psichica e fisica al 100% che lo rende non autosufficiente. Fin dalla scuola media, Gianluca è stato via via sempre più coinvolto in famiglia nell'assistenza a suo fratello, che non può mai essere lasciato da solo, aiutando i genitori che hanno continuato sempre a lavorare. "Ci sono delle scelte di base che comportano dei sacrifici ma anche dei guadagni dal punto di vista personale. Essere coinvolto in una situazione del genere, per dare a mio fratello il massimo della vicinanza, non è stato facile. La fase dell'adolescenza è quella più difficile, ma è sempre una questione di bilanciamento con il proprio egoismo. Sicuramente è un percorso pieno di luci e ombre, nel quale a fianco di tante rinunce ho avuto anche tante soddisfazioni", racconta Gianluca a Today. Modenese, nell'estate di tre anni fa è entrato in contatto con la cooperativa di Carpi Anziani e Non Solo, impegnata da anni nel sociale con all'attivo numerosi progetti e interventi nel campo del welfare assistenziale e dell'inclusione sociale, che fa parte del network europeo Eurocarers. Grazie alla cooperativa, Gianluca è entrato a far parte di un gruppo con altri giovani caregiver, con i quali scambiare opinioni ed esperienza, ricevendo anche il supporto di personale qualificato. "È un modo per portare alla luce argomenti che magari non si riescono ad affrontare in famiglia e che fanno invece parte della vita di tutti i giorni. Ad esempio, lì ho ritrovato un mio carissimo amico, che conosco da anni e che ha anche lui un fratello disabile, ma quando siamo fuori in compagnia difficilmente ci siamo trovati ad affrontare quegli argomenti mentre lì abbiamo potuto discutere di cose di cui in quindici anni non avevamo mai discusso", racconta Gianluca. "Ho trovato tante difficoltà simili, tante comunanze, ed è stato di grande aiuto. Le persone hanno bisogno di condividere paure e difficoltà e non soltanto di trovare dall'altra parte uno psicologo che sappia ascoltare e porre le domande giuste ma anche persone che vivono una situazione simili". Anche Giacomo ha trovato un sostegno nella cooperativa. "Cercando su internet ho scoperto che c'era chi forniva supporto anche psicologico ai giovani caregiver e così ho deciso di contattarli. Durante la pandemia, in quel periodo così incerto, avevo bisogno di aiuto in quel senso, soprattutto di parlare con chi stava vivendo le mie stesse esperienze. C'è un gruppo di automutuo aiuto, un ambiente sicuro e con persone che sanno esattamente di cosa stai parlando, sanno che consigli darti, e da cui ho imparato molto, anche cose relative alla condizione di mio nonno e che prima ignoravo", dice.

Chi sono i caregiver in Italia e cosa significa essere un giovane caregiver

Secondo i dati Istat del 2018 in Italia ci sono più di 7 milioni di persone impegnate nell'assistenza dei propri familiari. Un disegno di legge "per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare" è ancora fermo in Senato. La legge 104 sulla disabilità prevede una serie di diritti e agevolazioni sul lavoro non solo per le persone con handicap ma anche per chi si occupa di loro. La Legge di Bilancio 2018 ha istituto il Fondo per il Caregiver familiare, con risorse per "interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare" poi rimaste inutilizzate mancando una normativa sui caregiver e infine ripartite tra le Regioni per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiari. La legge di Bilancio 2021 ha istituto un nuovo Fondo, con una dotazione di 30 milioni annuali per il triennio 2021-2023.

"Se per il momento non c'è una norma dal punto di vista nazionale per i caregiver adulti, tantomeno ne esiste una che possa riguardare i ragazzi", spiega Licia Boccaletti presidente di Anziani e Non solo. Quella regionale dell'Emilia Romagna, che è stata presa a modello da altre Regioni, non fa riferimento all'età del caregiver. "La maggior parte dei ragazzi caregiver va ancora a scuola", dice Boccaletti. "Spesso hanno problemi specifici propri legati alla scuola, ad esempio il fatto che quel tipo di situazione familiare lascia ben poco tempo per dedicarsi allo studio in orario pomeridiano, vivono situazioni di stress. In più quest'anno di didattica a distanza ha complicato molto le cose: la scuola per questi ragazzi rappresenta uno spazio solo per loro, l'unico momento della giornata in cui sono legittimati a stare fuori casa e a vivere una vita più simile a quella dei loro coetanei".

È importante mettere più attenzione su questa categoria, afferma Boccaletti: "Molti adulti, insegnanti, educatori, medici, assistenti sociali, non hanno ancora in mente il fatto che possano esistere dei giovani caregiver. C'è bisogno di maggiore sensibilizzazione".