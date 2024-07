La spiaggia libera sfrattata dal resort di Giovanni Rana: "30 euro per fare un bagno"

Per il presidente del Veneto Luca Zaia San Vigilio è la Portofino del Garda, ma la penisola gioiello sulla sponda veronese del lago rischia di rimanere per pochi.

Al posto di un parco pubblico ha infatti aperto un nuovo stabilimento balneare riconducibile all'imprenditore Giovanni Rana. Il re della pasta ripiena avrebbe infatti trasformato in un resort di lusso - attraverso la società "Soledad" - le proprietà della famiglia Guarienti di Brenzone dopo aver acquisito negli anni gran parte dei terreni e rustici annessi. Solo la villa padronale sarebbe rimasta alla famiglia: proprio qui vive Guariente Guarienti di Brenzone che avrebbe cercato una "sollevazione popolare" anche tramite un video virale per bloccare i lavori che hanno visto sbancamenti di terreno finanche lo spostamento temporaneo di ulivi secolari.

Con l'arrivo dalla stagione balneare ora fioccano le polemiche per la mancata fruibilità del parco della Baia delle Sirene che era invece garantita dai precedenti proprietari.

Com'era la spiaggia e com'è ora

Grazie alle immagini caricate sul web si può andare in spiaggia liberamente come in queste foto del 2015: accesso libero e bagnanti che si portavano sdraio e lettini da casa.

Ora che il resort, o meglio il 'Riviera Beach Club – San Vigilio Garda' ha aperto al pubblico la sua accessibilità è solo in parte gratuita. Il cartello posto all'ingresso specifica come se l'entrata al parco è gratuita, ai visitatori - non paganti sarebbe proibita la sosta in spiaggia così come la balneazione nel tratto del lago antistante.

Un punto quest’ultimo che sta sollevando proteste poiché, storicamente, la baia è sempre stata accessibile e raggiungibile per tutti, essendo la riva di proprietà demaniale e per legge di libero e gratuito accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione". Ora, serve pagare un biglietto di 30 euro al giorno (18 per il pomeridiano) per assicurarsi un lettino con ombrellone e poter fare il bagno.

All'interno dell'area, i prati sono curati, gli stradelli sono pavimentati con materiale drenante di pregio e sono state installate alcune casette in legno per le cabine e i bagni. Tuttavia, alcuni lamentano la perdita del caratteristico aspetto rustico del luogo, con i vecchi sentieri bianchi in mezzo agli ulivi. E anche il viale dei cipressi, con il via vai di auto che accedono al parcheggio, ha perso parte del suo fascino antico.