Il Papa concederà l'indulgenza a chi si astiene dall'utilizzo dei social network

"E la chiesta si rinnova per la nuova società. E la Chiesa si rinnova per salvar l'umanità", cantava Giorgio Gaber nel lontano 1968. Detto fatto. In occasione del prossimo Giubileo ordinario del 2025, le norme della Penitenzieria apostolica si aggiornano e tra queste si legge che "l'Indulgenza plenaria giubilare potrà essere conseguita anche astenendosi, in spirito di penitenza, almeno durante un giorno da futili distrazioni, reali ma anche virtuali, indotte ad esempio dai media e dai social network, e da consumi superflui".

L'indulgenza giubilare - si legge ancora nel documento - "è concessa anche praticando la tradizionale astinenza del venerdì, nonché devolvendo una proporzionata somma in denaro ai poveri; sostenendo opere di carattere religioso o sociale, in specie a favore della difesa e protezione della vita in ogni sua fase e della qualità stessa della vita, dell'infanzia abbandonata, della gioventù in difficoltà, degli anziani bisognosi o soli, dei migranti dai vari Paesi che abbandonano la loro terra alla ricerca di una vita migliore per se stessi e per le loro famiglie; dedicando una congrua parte del proprio tempo libero ad attività di volontariato, che rivestano interesse per la comunità o ad altre simili forme di personale impegno". La Penitenzieria esorta inoltre tutti i sacerdoti "ad offrire ai fedeli la più ampia possibilità di accedere al Sacramento della Riconciliazione, adottando e pubblicando fasce d'orario per le confessioni, in accordo con i parroci o i rettori delle chiese limitrofe, facendosi trovare in confessionale, programmando celebrazioni penitenziali a cadenza fissa e frequente, offrendo anche la più ampia disponibilità di sacerdoti che, per raggiunti limiti di età, siano privi di incarichi pastorali definiti, con la possibilità di confessarsi anche durante le messe".

Bergoglio: "I contraccettivi sono come le armi, impediscono la vita"

E fanno ancora discutere le recenti uscite di Papa Francesco, che parlando agli Stati Generali della Natalità che si sono svolti a Roma, ha usato parole dure contro la contraccezione. "Uno studioso di demografia - ha riferito Bergoglio - mi ha detto che in questo momento gli investimenti che danno più reddito sono la fabbrica di armi e i contraccettivi: uno distrugge la vita, l'altro la impedisce". E poi un altro attacco agli animali domestici: "Le nostre case - ha spiegato - oggi si riempiono di oggetti e si svuotano di figli, diventando luoghi molto tristi. Non mancano i cagnolini e i gatti, mancano i figli".