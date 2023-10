Non solo Apostolico: un altro giudice "libera" sei migranti e sconfessa il governo

Ancora una volta, il Tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento dei migranti, previsto dal cosiddetto "decreto Cutro", nei centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). Era già successo lo scorso 29 settembre, quando la giudice Iolanda Apostolico sconfessò di fatto le nuove norme volute dal governo di Giorgia Meloni, "liberando" quattro tunisini. La giudice è finita al centro delle polemiche, anche per un video che la mostra a una manifestazione del 2018 contro l'allora ministro degli Interni Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. Ma stavolta a firmare i provvedimenti di rilascio di sei migranti è stato un altro giudice, Rosario Cupri.

Le motivazioni di Cupri sono in linea con quelle di Apostolico: li trattenimento nei Cpr è contrario alle norme Ue. Uno dei procedimenti riguarda un 37enne tunisino sbarcato il 3 ottobre a Lampedusa e poi trasferito a Pozzallo. Nel caso specifico il giudice sottolinea, ricordando una decisione della Corte di giustizia dell'Ue, come "il trattenimento di un richiedente protezione internazionale" costituisca "una misura coercitiva che priva tale richiedente della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in modo permanente in un perimetro circoscritto e ristretto". "Ne discende - osserva - che il trattenimento costituendo una misura di privazione della libertà personale è legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge". E ricorda che anche la Corte di Cassazione ha stabilito che "la normativa interna incompatibile con quella dell'Unione va disapplicata dal giudice nazionale".

Cupri, come aveva fatto anche Apostolico, contesta anche la norma, introdotta sempre dal decreto Cutro, in base alla quale un migrante può uscire dal Cpr, e quindi essere rimesso in libertà, pagando una cauzione di 5mila euro. Tale norma "non si configura, in realtà, come misura alternativa al trattenimento bensì come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/Ue, per il solo fatto che chiede protezione internazionale", scrive il giudice. I sei migranti sono stati immediatamente rilasciati.

