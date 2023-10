Un giudice di Potenza non convalida il trattenimento di un migrante tunisino

Un'altra sentenza rimarca l'illegittimità del decreto Cutro sul trattenimento dei migranti nei Cpr. Il giudice del Tribunale di Potenza, Filippo Palumbo non ha convalidato il trattenimento, disposto dal questore di Forlì, di un cittadino tunisino richiedente asilo nel Cpr di Palazzo San Gervasio nel Potentino.

Il migrante è arrivato in Italia nel 2022 e aveva una prima volta avanzato richiesta di asilo a Palermo. Poi reiterata gli è stato dato appuntamento per il primo ottobre 2023. Così è intervenuta la questura di Forlì, che ne ha disposto il trattenimento nel Cpr di Palazzo San Gervasio nel Potentino. Il giudice Palumbo ha però dichiarato illegittima la misura anche perché il migrante è pure in possesso di un passaporto e la sua consegna alle autorità è ritenuto elemento sufficiente e alternativo al trattenimento quand'anche fosse ritenuto necessario.

È l'ennesimo caso che si aggiunge a quello che ormai è diventato politico dopo la prima decisione in questo senso del magistrato di Catania, Iolanda Apostolico. Proprio la giudice, che è entrata in rotta di collisione con il vicepremier Matteo Salvini a seguito dalla pubblicazione di un video che la ritrae in una manifestazione di protesta che si è svolta il 25 agosto del 2018 nel porto di Catania contro le politiche migratorie del governo, ha deciso due giorni fa di non convalidare i trattenimenti nel centro richiedenti asilo di Pozzallo disposti dal questore di Ragusa nei confronti di quattro migranti tunisini. La decisione della magistrata si aggiunge alla mancata convalida di altri sei trattenimenti da parte di un altro giudice di Catania, Rosario Cupri, nella giornata di domenica scorsa. Una settimana fa analoga sentenza a Firenze per tre richiedenti asilo.

