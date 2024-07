"Donnetta alta un metro e 20": Giulia Cortese condannata per insulti e body shaming a Giorgia Meloni

Giulia Cortese, una giornalista pubblicista milanese di 36 anni, è stata condannata per diffamazione dal tribunale di Milano per due tweet ritenuti "diffamatori" e" con frasi da body shaming" contro la premier Giorgia Meloni. Per questo dovrà risarcire la presidente del Consiglio con 5mila euro. Pena sospesa. È la sentenza emessa nelle scorse ore dal giudice della quinta sezione penale di Milano, Valerio Natale, nei suoi confronti. Con lo stesso verdetto la pubblicista è stata assolta, però, da un terzo post su Twitter sempre dello stesso giorno, il 12 ottobre 2021, col quale aveva pubblicato una "foto falsa", ossia ritoccata, di Meloni: la ritraeva "in ambiente privato con la fotografia di Benito Mussolini alle spalle". E aveva scritto: "Dietro c'è la sua matrice preferita".

Giulia Cortese condannata per insulti e body shaming a Giorgia Meloni

Per questo tweet, il primo in ordine di tempo quel giorno, l'imputata è stata assolta con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Diversa decisione per le frasi "la gogna mediatica che hai creato sulla tua pagina Facebook contro di me ti qualifica per quello che sei: una donnetta", e "non mi fai paura. Oltretutto sei alta un metro e 20".

Per gli altri due successivi tweet con gli insulti, seguiti alla risposta in relazione a quell'immagine falsa, la 36enne è stata condannata, a seguito delle imputazioni formulate dalla pm Roberta Amadeo, per diffamazione ad una multa di 1.200 euro, con pena sospesa. E a risarcire la premier, parte civile con l'avvocato Luca Libra, con 5mila euro. Una somma che, se verrà confermata da una sentenza definitiva, ha chiarito il legale, "Meloni sicuramente devolverà".

Come ricostruito nell'imputazione della procura, la 36enne, difesa dal legale David Olivetti, aveva pubblicato tre anni fa, "sulla bacheca Twitter personale e visibile a chiunque" di Meloni, la "foto ritoccata" che la ritraeva in casa con alle spalle la foto di Mussolini, scrivendo: "Dietro c'è la sua matrice preferita". La premier, poi, aveva risposto sulla sua pagina Facebook, postando quell'immagine e scrivendo: "Reputo che questa foto falsificata, pubblicata da una giornalista iscritta all'ordine, sia di una gravità unica. Ho già dato mandato al mio avvocato per procedere legalmente contro questa ignobile mistificazione. A questo è arrivato certo giornalismo di sinistra?!".

Sempre quel giorno, verso sera, la giornalista aveva replicato scrivendo di aver "rimosso" la foto, ma poi aveva insultato Meloni, secondo le accuse. E ancora, meno di un'ora dopo, aveva scritto frasi da "body shaming". In relazione al primo post con la foto falsa anche la pm aveva fatto notare che quell'immagine non era stata creata dall'imputata e il giudice, come viene spiegato, potrebbe aver ritenuto che mancasse l'elemento soggettivo della volontà di offendere. La pm, invece, aveva evidenziato nella sua requisitoria la portata diffamatoria degli altri due tweet. Le motivazioni del verdetto saranno note tra novanta giorni. L'imputata, da quanto si è saputo, avrebbe sempre rifiutato una transazione per chiudere prima il procedimento.