Al via il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, tra i testimoni Al Sisi e Renzi

Si apre oggi, 20 febbraio, davanti alla prima corte d'assise di Roma il processo ai quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016.

I quattro agenti della National Security a processo sono il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif per il reato di sequestro di persona pluriaggravato. A Magdi Ibrahim Abdelal Sharif i pm contestano anche il concorso in lesioni personali aggravate e il concorso in omicidio aggravato. Al processo si arriva al termine di un tortuoso iter giudiziario e dopo che la Consulta, nel settembre scorso, ha sbloccato il procedimento finito nelle sabbie mobili causa dell'assenza degli imputati.

Nelle liste testi depositate dalle parti compaiono, tra gli altri, i nomi del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, l'ex ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, Marco Minniti ex responsabile della autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, i tre capi dei servizi segreti che si sono succeduti nel tempo, l'allora segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni e l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi.

Si è costituita parte civile la presidenza del Consiglio che ha sollecitato, in caso di condanna degli imputati, un risarcimento di 2 milioni di euro. L'Avvocatura dello Stato definisce l'uccisione di Giulio Regeni "un orrendo crimine" che "ha colpito profondamente la comunità nazionale, per le incomprensibili motivazioni e per le crudeli modalità di esecuzione".

In aula sono presenti i genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio. "Una giornata molto importante", le parole pronunciate dalla coppia entrando in tribunale. Fuori dalla cittadella giudiziaria molte persone si sono radunate per offrire sostegno ai familiari. Esposto lo striscione con la scritta "Verità per Giulio Regeni".