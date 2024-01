Giuseppe Girolamo: chi è "l'eroe silenzioso" ricordato da Giorgia Meloni

Giuseppe Girolamo è una delle 32 vittime del naufragio della Costa Concordia, a bordo della quale lavorava come musicista. La premier Giorgia Meloni gli ha reso omaggio oggi, con un post social a dodici anni dalla tragedia. "Ricordiamo oggi Giuseppe Girolamo, un eroe silenzioso che, nel giorno del tragico naufragio della Costa Concordia, cedette il suo posto sulla scialuppa di salvataggio per salvare altre vite, non sapendo nuotare e consapevole di cosa avrebbe comportato per lui questa scelta", ha scritto il presidente del Consiglio. "Onoriamo la sua memoria, già insignita della medaglia d'oro al valore civile, come esempio di altruismo e coraggio. Non dimentichiamo", ha aggiunto Meloni.

L'incidente avvenuto al largo dell'Isola del Giglio il 13 gennaio 2012 causò la morte di 32 persone e il ferimento di altre 157. Nel maggio 2017, il comandante della nave Francesco Schettino è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo, naufragio colposo e abbandono della nave. Oggi sconta la sua pena nel carcere romano di Rebibbia.

Il 12 luglio 2022 il Quirinale ha deciso di conferire a Giuseppe Girolamo la medaglia d'oro al valor civile "per aver perso la vita dopo aver ceduto il suo posto ad altri naufraghi sulla scialuppa di salvataggio durante il tragico naufragio della nave Costa Concordia. Grande esempio di coraggio, di solidarietà e di spirito di sacrificio".

Giuseppe Girolamo era un batterista di Alberobello (Bari). A bordo della Costa Concordia lavorava appunto come musicista. Antonella Bologna, la donna salvata dal naufragio, lo ha descritto così: "A guardare la scena c'era un uomo vestito di nero, in un angolo, con la testa china e io ricordo di avergli detto: la prego, mi deve far salire, ho due bambini. Nel panico generale è riuscito a restare calmo e ad aiutarci. Credo fosse un angelo o mi è parso tale. Perché solo grazie a lui siamo riusciti a salire nella terza scialuppa e accomodarci nella parte finale. Dopo di ciò è scomparso".