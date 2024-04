Giuseppe Uva, morto dopo essere stato fermato dai carabinieri: "Non vogliamo risarcimenti, ma la verità"

Giuseppe Uva, operaio di Varese, venne restituito alla famiglia senza vita, con il corpo coperto di lividi e tumefazioni, dopo essere stato fermato dai carabinieri e trattenuto alcune ore nella caserma di via Aurelio Staffi.

Per la sua morte, paragonata più volte al caso di Stefano Cucchi, a distanza di 16 anni non esiste ancora alcun colpevole, ma una qualche giustizia potrebbe ora arrivare con l'intervento della Corte Europea per i diritti dell'uomo.

I giudici europei: "Lo Stato italiano risarcisca la famiglia"

I giudici di Strasburgo hanno infatti accolto in parte il ricorso presentato dalla famiglia del 43enne, stabilendo che entro il 28 giugno lo Stato italiano dovrà presentare una proposta di risarcimento ai familiari di Giuseppe Uva.

Se non verrà trovato un accordo entro tale data, i legali della famiglia Uva - Fabio Ambrosetti, Stefano Marcolini e Fabio Matera - attiveranno una vera e propria istruttoria basata su due punti: il primo, la violazione da parte delle forze dell'ordine dell'articolo 3 della Cedu (la Convenzione europea dei diritti dell'uomo), che sancisce il divieto di tortura e di trattamento disumano o degradante; il secondo la qualità dell'inchiesta svolta dallo Stato italiano per accertare i fatti. Questi i due punti del ricorso accolti dalla Corte Europea.

"La battaglia che ho condotto in questi anni è per arrivare alla verità sulla morte di Giuseppe", ha commentato la sorella, Lucia Uva. "Questa non è una questione di risarcimento - ha affermato - il mio unico vero risarcimento sarà quello di vedere finalmente lo Stato italiano rispondere a domande sulla morte di mio fratello".

Assolti tutti gli indagati: le tappe della vicenda

Nel 2019 la corte di Cassazione ha assolto i sei poliziotti e i due carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona per la morte dell'operaio di Varese. "Anche volendo ammettere che Giuseppe Uva disse di essere stato percosso, o che urlò 'assassini mi avete picchiato' fatto sta che di quelle violenze fisiche non vi fu alcun riscontro", scrissero i giudici nelle motivazioni della sentenza di assoluzione.

Dopo il verdetto, l’avvocato della famiglia, Fabio Ambrosetti, aveva annunciato il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. "Una sentenza rimane sbagliata anche se confermata in Cassazione", aveva detto il legale. All'udienza erano presenti anche Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, e il suo legale Fabio Anselmi. "Sono addolorata. Non ho gli strumenti per capire ma posso dire che non dimenticheremo Giuseppe".

Il primo processo si era invece chiuso nel 2012 con l'assoluzione di un medico, accusato di omicidio colposo, e la richiesta del magistrato che seguiva il caso di continuare le indagini.

Il fermo, poi la chiamata all'ambulanza: cosa successe quella notte

Giuseppe Uva viene fermato dai carabinieri insieme all'amico Alberto Biggiogero perché, dopo aver alzato il gomito, stavano facendo rumore, di notte in pieno centro, spostando le transenne da un cantiere.

Stando ai verbali, Uva arriva in caserma intorno alle 3:50 di notte insieme all'amico. Poco dopo le 4, allertata dai carabinieri, arrivat sul posto la guardia medica, che decide di sottoporre Uva a un trattamento sanitario obbligatorio. Alle 5.45 circa Uva viene trasferito nel reparto psichiatria dell'ospedale, dove il suo cuore si ferma poche ore dopo.

Lucia Uva, la sorella, negli anni ha più volte dichiarato di aver fatto fatica a riconoscere il corpo del fratello all'obitorio. Due grossi lividi sul volto e sulla mano, vicino alla testa un rigonfiamento. Come ha sempre raccontato, il particolare più agghiacciante era nella parte inferiore del corpo: i testicoli del fratello apparivano tumefatti, e dall'ano si vedeva una traccia di sangue.

L'amico di Giuseppe fu ascoltato per la volta in aula nel 2013. Raccontò che, quella sera, avrebbe chiaramente sentito uno degli agenti rivolgersi all'operaio dicendo: "Proprio te cercavo, Uva", in quanto la vittima si sarebbe si vantata di aver avuto una relazione con sua moglie.

I carabinieri - riferì ancora Biggiogero - avevano picchiato Uva prima di caricarlo in macchina e con ogni probabilità anche in caserma. Lì aveva sentito l'amico, chiuso in un'altra stanza separata insieme agli agenti, gemere e urlare di dolore. Aveva quindi chiamato un'ambulanza, che però non era mai arrivata. Il 118, stando alle deposizioni, aveva richiamato i carabinieri, ma questi ultimi avevano riferito che non c'era alcun bisogno di aiuto. La sua testimonianza venne in parte confermata da un medico, il quale dichiarò che anche durante il ricovero Giuseppe Uva affermò di essere stato picchiato.