Il commissario delle "mascherine che non servono a un c..." si dimette

L'annuncio di Giuseppe Zuccatelli: "Il ministro mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni". Sono ore frenetiche per uscire dallo stallo in cui si trova la regione Calabria

Il commissario designato in Calabria, Giuseppe Zuccatelli, ha rassegnato in queste ore le dimissioni. A Palazzo Chigi, dove era atteso un Cdm alle 13 sulla manovra, la riunione è slittata. "Sono ore frenetiche, si lavora per uscire dallo stallo", spiega una fonte di governo all'AdnKronos. Zuccatelli, 76 anni, di Cesana, ha così deciso di lasciare dopo le polemiche per alcune frasi sul virus pronunciate durante la prima ondata.

"Il ministro mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni. Mi ha chiesto di dimettermi ed io l'ho fatto. Non so chi mi sostituirà ma so che mi dimetto da tutti gli incarichi che ho in Calabria". Così ha riferito all'Ansa l'ormai ex commissario alla sanità in Calabria. Zuccatelli era commissario anche dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre a Catanzaro. Incarichi da cui si è dimesso.

Il commissario Zuccatelli e le polemiche sulle mascherine

Zuccatelli era finito al centro delle polemiche per alcune sue dicharazioni sui dispositivi di protezione. “Le mascherine non servono a un c…, ve lo dico io. Sai cos’è che serve? La distanza. Perché per beccarti il virus, se io fossi positivo, tu sai cosa devi fare? Devi stare con me e baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca, altrimenti non te lo prendi il virus. Il virus si becca se tu stai in una frequentazione in cui le gocce di saliva ti arrivano minimo per 15-20 minuti”. Frasi che avevano dato la stura alle polemiche, tanto che dà più parti si era parlato di una possibile sostituzione di Zuccatelli con un altro commissario. Zucatelli era da poco subentrato a Giuseppe Cotticelli, il commissario "licenziato" dalla presidenza del consiglio dei ministri dopo che nella trasmissione Rai "Titolo V" aveva detto di non sapere che doveva preparare lui il piano Covid della Regione. Il

Calabria, l'ipotesi di Gino Strada come commissario alla Sanità

Dopo l'uscira di scena dei due commissari, si fanno sempre più insistenti le voci che indicano in Gino Strada un possibile sostituto anche , se ieri il fondatore di Emergency ha precisato di non aver mai ricevuto alcuna richiesta formale.

"Ho chiesto alcuni chiarimenti sul mandato e sulle modalità di lavoro, ponendo una condizione fondamentale: non sono disponibile a fare il candidato di facciata né a rappresentare una parte politica, ma metterei a disposizione la mia esperienza solo se ci fossero la volontà e le premesse per un reale cambiamento“, le parole di Strada sui social. Il medico ha precisato nel suo post di non avere “nulla da recriminare nei confronti del governo che ha ovviamente facoltà di scegliere il candidato che ritiene più adatto a questo incarico”. “Non voglio però neanche alimentare l’equivoco di una mia indecisione – ha sottolineato – Da medico, ritengo che in un momento di grave emergenza sanitaria per il nostro Paese, tutti debbano dare una mano e con questo spirito avevo messo a disposizione il lavoro mio e di Emergency che già opera da 15 anni in molte regioni italiane, Calabria inclusa. Nel frastuono delle tante voci di questi giorni, ho avuto anche l’occasione di sentire la fiducia e la voglia di fare di tanti cittadini, calabresi e non, infermieri e medici e rappresentanti delle istituzioni, che ringrazio per il sostegno e per l’apprezzamento che hanno dimostrato per il lavoro mio e di Emergency”.