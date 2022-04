E' morta Giusi Ferrè, la storica firma della moda italiana

E' morta a Milano nella notte Giusi Ferrè, storica firma della moda italiana. La giornalista si è spenta all'età di 75 anni. Scriveva per il Corriere della Sera e collaborava a Io Donna. Sue le fortunate rubriche Buccia di banana (in cui commentava i peggiori look dei vip) e Tocco di classe. Oltre ad essere una giornalista e un personaggio televisivo, Giusi Ferrè era anche una scrittrice. Tra le sue opere Timberlandia (1987), Alberta Ferretti: lusso, calma, leggerezza (1998), Gianfranco Ferré: la poesia del progetto (1998), Gianfranco Ferré: itinerario (1999), Now and?Moncler 1952-2002 (2002) e Buccia di Banana: lo stile e l'eleganza dalla A alla Z (2012).

Moltissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. "Il mio cordoglio per la scomparsa di Giusi Ferrè, una delle più brillanti ed esperte giornaliste di moda - ha scritto su Twitter il sottosegretario all'interno Ivan Scalfarotto - Ha seguito una delle industrie più importanti del nostro paese con originalità e intelligenza, sottolineandone l'intima connessione con la nostra identità in tutto il mondo".