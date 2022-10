Ora manca anche il Gnl

Adesso anche il Gnl potrebbe diventare un problema per le forniture italiane di gas. Il gas naturale liquefatto è già fondamentale nel processo di emancipazione dal gas russo e costituisce una quota consistente delle attuali importazioni di gas nel nostro paese. Nigeria e Malesia sono tra i paesi che esportano più Gnl al mondo e stanno avendo dei grossi problemi a garantire le forniture. In più, diverse navi non riescono ad attraccare nei porti europei perché la capacità degli impianti di rigassificazione è già al massimo: tutto questo potrebbe riverberarsi negativamente sul mercato del gas in Europa, e quindi anche in Italia, in un contesto già influenzato dalla guerra in Ucraina e dai tagli della Russia.

Cosa sta succedendo al Gnl in Malesia e Nigeria: c'è anche Eni

NIgeria e Malesia costituiscono l'11 per cento del mercato mondiale del Gas naturale liquefatto. A causa delle gravi inondazioni che hanno colpito la Nigeria, l'azienda che gestisce l'export di gas, Nigera LNG, ha comunicato di aver attivato le "clausole di forza maggiore" per interrompere le forniture di gas.

Nigeria Lng appartiene per il 49 per cento allo stato e per il resto a Shell (25.6 per cento), Total (15 per cento) ed Eni (10,4 per cento): l'azienda non ha specificato né la quantità né la tempistica di queste riduzioni, ma la notizia ha subito creato un certo allarme, soprattutto in Portogallo, visto che la Nigeria contribuisce all'approvvigionamento portoghese di gas per più del 50 per cento del fabbisogno nazionale.

Il Ministero dell'Ambiente portoghese ha emesso ieri sera un comunicato per calmare gli animi e garantire che non c'è scarsità di gas sui mercati, ma il Portogallo ha poca capacità di stoccaggio (5 per cento del consumo annuo) e potrebbe dover ricorrere alle aste del mercato spot, comprando quindi il gas a prezzi superiori.

La Malesia ha invece ridotto drasticamente le esportazioni di gas a causa di una perdita nel gasdotto Sabah-Sarawak (SSGP), che alimenta uno dei più grandi terminali di esportazione del mondo, il Bintulu LNG. Petronas, l'azienda che gestisce gli impianti nel paese, da novembre è costretta a esportare i minimi contrattuali, in particolare per i carichi consegnati durante i mesi invernali. Dopo l'incidente al gasdotto anche Petronas, come l'azienda nigeriana, ha dichiarato "causa maggiore" limitando le forniture con effetti che si annunciano impattanti almeno fino a marzo 2023.

Cosa cambia per l'Italia

La Malesia non è un fornitore diretto, mentre la Nigeria fornisce una piccola parte del Gnl che arriva in Italia e poi viene immesso in rete tramite gli impianti di rigassificazione. Tuttavia, gli effetti della interruzione, o riduzione, improvvisa delle forniture da parte di questi importanti paesi esportatori ha effetti sul mercato del gas mondiale ed europeo, già in difficoltà. Quindi anche l'Italia non ne è immune: a settembre il 28 per cento delle forniture è arrivato dal Gnl.

Come riporta Francesco Sassi di Rie (Ricerche Industriali ed Energetiche), la Nigeria è uno dei maggiori fornitori di Gas naturale liquefatto del mercato europeo, in particolare Spagna, Portogallo, Francia e Regno Unito. La Malesia è invece il quinto esportatore al mondo di Gnl e importante partner nelle forniture dell'Asia del Nord per Cina, Corea del Sud e Cina: vuol dire che sul mercato ci sarà meno gas, amplificando la concorrenza tra Asia ed Europa per acquistarlo.

Cosa può succedere ai prezzi in inverno

Al momento, i prezzi del gas in Europa stanno scendendo a causa degli stoccaggi pieni, dei consumi ancora bassi e della riduzione della domanda di gas dovuta al costo elevato delle bollette.

Ma l'inverno è alle porte, e se la riduzione dei consumi in Italia non sarà ancora più incisiva sappiamo che senza gas russo le attuali forniture e gli stoccaggi potrebbero non bastare, costringendoci a tornare sul mercato per reperire più gas. In più, non sappiamo quanto freddo farà e come il clima impatterà sui consumi.

Ma è tutto il continente europeo ad avere questi stessi problemi e di gas sul mercato ce n'è sempre meno, con il problema delle forniture che potrebbe essere solo rimandato: le forniture per questo inverno basteranno? Dove prenderemo, e a che prezzo, il gas nella primavera del 2023? Ogni metro cubo di gas perso dal mercato aumenta le probabilità di vivere scenari fortemente negativi.