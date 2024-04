Sit-in anti-Israele negli uffici di Google, 28 dipendenti licenziati in tronco

"Niente Cloud per l'apartheid", "Googlers contro il genocidio": sono alcuni dei cartelli esposti nel corso delle proteste che nella giornata del 16 aprile hanno avuto luogo in diversie sedi Google, con sit-in durati fino a 10 ore negli uffici di New York e Sunnyvale, in California. Nove dipendenti erano stati arrestati dalla polizia chiamata ad intervenire, e ora il colosso dell'high-tech ha annunciato il licenziamento di 28 di loro.

"Impedire fisicamente il lavoro di altri dipendenti e di accedere alle nostre strutture è una violazione delle nostre politiche". ha affermato Bailey Tomson, portavoce dell'azienda. Per i lavoratori licenziati la decisione dei vertici è "un atto di rappresaglia che mostra come l'azienda tenga più a portare avanti il suo contratto da 1,2 miliardi di dollari con il governo e l'esercito israeliano che ai suoi stessi lavoratori che producono valore per Google".

"Non riusciamo a capire come questi uomini siano in grado di dormire la notte mentre la loro tecnologia ha permesso che 100.000 palestinesi fossero uccisi, dichiarati dispersi o feriti negli ultimi sei mesi del genocidio israeliano - e il numero è in aumento", ha dichiarato uno dei dipendenti citato dal New York Post.

Cosa ha a che fare il Cloud di Google (e Amazon) con l'esercito israeliano

I vari sit-in di protesta, coordinati dall'organizzazione "No Tech for Apartheid", hanno avuto come obiettivo il "progetto Nimbus", un piano da 1,2 miliardi di dollari firmato nel 2021, che prevede sia da parte di Google sia di Amazon la fornitura di infrastruttura Cloud alle forze armate israeliane. Secondo gli organizzatori, anche alcuni dipendenti di Amazon hanno partecipato alle manifestazioni di martedì.

Google reportedly urged NYPD to not move in and make arrests of those occupying the NYC office, presumably to avoid against headlines.



Demonstrators are *still* occupying both buildings, 9 hours later. https://t.co/dG6aabRKta — Talia Jane ❤️‍🔥 (@taliaotg) April 17, 2024

Nella dichiarazione in cui ha annunciato i licenziamenti, Google si è limitata a menzionare la violazione delle politiche aziendali, senza commentare la natura delle proteste. I lavoratori avrebbero "preso il controllo degli uffici, deturpato la nostra proprietà e ostacolato fisicamente il lavoro di altri Googler. Il loro comportamento è stato inaccettabile, estremamente dirompente e ha fatto sentire i colleghi minacciati", ha affermato il vicepresidente della sicurezza globale di Google, Chris Rackow. Secondo quanto riferito da un dipendente a Bloomberg, i manifestanti non avrebbero violato alcuna politica aziendale, e avrebbero lasciato l'edificio quando gli è stato chiesto di farlo senza causare alcun disturbo.

Già a marzo, Google ha licenziato un dipendente che aveva interrotto un discorso dell'amministratore delegato con dichiarazioni critiche sull'operato di Israele contro il popolo palestinese. Dure le dichiarazioni dei dipendenti licenziati, che accusano Sundar Pichai e Thomas Kurian (rispettivamente amministratore delegato di Google e Ceo di Google Cloud) di "trarre profitto dal genocidio".