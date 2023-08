Perché il governo vuole combattere il granchio blu

L'allarme lanciato dal settore ittico non è caduto nel vuoto. Con il decreto legge Omnibus, il governo ha stanziato 2,9 milioni di euro per combattere il granchio blu. In particolare i fondi sono destinati ai consorzi e alle imprese di acquacolturache che provvedono alla cattura e allo smaltimento della specie che ha invaso le zone di acqua dolce e salmastra di diverse regioni, specie in Veneto, Emilia Romagna e Toscana. I granchi blu provengono dalle coste atlantiche occidentali e sono un pericolo per l'ecosistema dei nostri mari da quando sono comparsi nel Mediterraneo.

Come ha spiegato Andrea Bartoli, vicepresidente e referente pesca Confcooperative Fedagripesca Toscana, questa specie è "priva di predatori in natura" e "divora tutto quello che trova". Per questo è "un danno all'ecosistema e all'economia della pesca di proporzioni incalcolabili". I granchi blu, ha aggiunto, "sono molto aggressivi e mangiano tutto quello che trovano. I pesci d'allevamento rischiano di essere decimati in poco tempo, ma è a forte rischio anche tutta la costa. Stanno devastando un habitat in cui non sono nati, perché non sono tipici del Mediterraneo, ma dentro al quale sono proliferati". A quanto sembra questi pesci sono particolarmente ghiotti di orate, anguille e spigole di allevamento, ma anche cozze, vongole e crostacei.

L'idea del governo è quella di trasformare un problema in un'opportunità, pescando questi animali e portandoli a tavola. "Se c’è consumo e commercio c’è una filiera che si attiva naturalmente" ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "I granchi blu sono una grande risorsa, sulla base ad esempio di un mercato potenziale molto interessante come quello degli Stati Uniti e della Cina, che utilizzano questo animale in maniera massiva". Lollobrigida ha poi spiegato che "il granchio blu, tra le sue proprietà, ha una presenza forte di vitamina B12, estremamente preziosa per l'organismo umano. Queste proprietà possono diventare un elemento di promozione molto rilevante". "Mancando un predatore nei nostri mari - ha concluso il ministro - bisogna che sia l'uomo ad assumersi la responsabilità di intervenire. E ritengo che i pescatori, da buoni ambientalisti quali sono, possano farlo in maniera puntuale".

