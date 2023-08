Migranti, il mare agitato frena le partenze: "Dal governo solo annunci, Meloni venga a Lampedusa"

Mentre inizia nel porto di Brindisi lo sbarco di 168 migranti che la nave Geo Barents di Medici senza fontiere (Msf) ha soccorso nei giorni scorsi al largo della costa libica, sono 4.267 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Numeri record venerdì e sabato. Il mare agitato frena adesso il flusso sulla rotta Tunisia-Lampedusa.

Il sindaco di Lampedusa a Meloni: "Venga qui"

"E' sotto gli occhi di tutti che il fenomeno migratorio al governo gli sia esploso in mano, e in questo senso condivido le parole del nostro presidente della Repubblica secondo cui 'occorre percorrere strade diverse'. La dichiarazione di emergenza non ha prodotto alcun risultato concreto per Lampedusa: nessuno dei problemi che denunciamo da anni è stato affrontato". A dirlo oggi è il sindaco delle isole Pelagie, Filippo Mannino, dopo aver incontrato il ministro per le imprese Adolfo Urso col quale ha discusso delle possibili misure da adottare per aiutare il tessuto imprenditoriale e sociale del territorio.

"A cosa è servita la dichiarazione di stato d'emergenza? Il tema dei rifiuti, ancora oggi scaricati sul bilancio comunale, il tema delle bare per i migranti e dei servizi di onoranze funebri, ancora oggi in capo al Comune di Lampedusa, i barchini che deturpano le coste e il mare e mettono in pericolo la navigazione, la celerità nei trasferimenti dei migranti verso la Sicilia: nulla. Solo annunci - ha rimarcato Mannino - . Occorre percorrere nuove strade. Il ministro dell'Interno dica cosa intende fare e soprattutto con quali risorse. La nostra pazienza sta finendo. Chiedo al presidente Giorgia Meloni di venire a passare due giorni a Lampedusa con me. Ci sediamo nel mio ufficio, dopo aver visitato l'isola, e insieme troveremo una soluzione. Ne sono sicuro".

Mai visto un flusso così intenso verso #Lampedusa da almeno dieci anni. Molo Favaloro pieno h24. Utilizzati altri attracchi per sbarchi con centinaia di uomini donne (molte incinte) in attesa per ore in banchina ?? pic.twitter.com/i2oc3Mnz29 — angela caponnetto (@AngiKappa) August 26, 2023

Urso: "L'Europa deve dare una mano"

"La situazione a Lampedusa è sotto gli occhi di tutti ma deve essere l'Europa a dare una mano a noi italiani per potere gestire al meglio questo fenomeno", commenta il ministro delle imprese e del made in Italy Urso dopo la sua visita a Lampedusa. "La situazione qui è insostenibile e bisogna trovare delle soluzioni affinché possa essere da una parte ridimensionato e dall'altra continuare a rafforzare il dispositivo che è stato posto in essere fino a questo momento" ha aggiunto.

Magi (+Europa): "Governo incapace"

"Caos nel sistema di accoglienza, ong criminalizzate, sbarchi raddoppiati, disprezzo per i diritti. Dopo il fallimento del dl Cutro ora Salvini e Meloni annunciano un nuovo decreto sicurezza che, visto ciò che sta accadendo dopo un anno di governo, sarà un altro flop", afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. "Non servono nuovi interventi fintamente securitari ma eliminare le storture che negli anni hanno creato l'attuale impianto normativo inutile, disumano e caotico: bisogna superare la Bossi-Fini per avere un sistema di ingressi legali, con possibilità più elastiche di regolarizzazione, e bisogna investire in un nuovo sistema di accoglienza che punti all'inclusione e che non scarichi sui sindaci tutta la responsabilità. Saper governare il fenomeno migratorio cogliendone le opportunità è ciò di cui ha bisogno il Paese. Meloni e Salvini continuano invece a invocare la tolleranza zero. La invochiamo anche noi - conclude Magi - ma per questo governo incapace".

Condizioni meteo in peggioramento

La banchina di molo Favarolo di Lampedusa è intanto invasa da taniche di carburante, quelle che vengono portate via dai barchini lasciati alla deriva, ma anche vestiti, scarpe e coperte termiche: rifiuti che si accumulano a ogni approdo. Accanto al molo, in acqua, ci sono numerosi barchini di ferro o legno che sono in attesa di essere rimossi. Nelle ultime ore il mare agitato frena gli sbarchi di migranti: nella notte scorsa ci sono stati "appena" quattro approdi per un totale di 208 persone.

L'associazione di attivisti che cura il servizio Alarm Phone lancia appelli e avvertimenti via social a chi potrebbe mettersi in mare dalle coste di Libia e Tunisia nei prossimi giorni: il meteo è in forte peggioramento.