La crisi del granchio blu è solo all'inizio: "Fa milioni di uova e punta le acque dolci"

Solo la punta dell'iceberg e bisogna attendere il peggio. Così è stata definita la situazione rispetto al granchio blu capace di divorare vongole e cozze, minando l'economia marittima nel Mar Mediterraneo e in particolare dell'Adriatico. È quanto sostiene Fabio Collepardo Coccia, biologo del Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente-Cursa. Quello che abbiamo visto finora "è solo la punta dell'iceberg: le femmine stanno deponendo infatti milioni di uova", ha affermato il biologo nel corso del convegno nazionale "Tutela della biodiversità - Contrasto alle specie aliene invasive", promosso da Legambiente in collaborazione con Life Green4Blue e Consorzio della Bonifica renana. Secondo l'esperto l'animale sembra a suo agio anche in acque dolci o quasi. "Il granchio blu riesce a spostarsi tra acque dolci e acque salate, visto che sopporta un ampio spettro di salinità, anche se la deposizione è in mare", ha precisato il ricercatore, che insiste sull'importanza di capire bene come e dove vive questo animale.

Due milioni di uova per ogni femmina

Ad aiutare gli studiosi sono anche le segnalazioni che vengono raccolte. Il biologo ha invitato la cittadinanza a contribuire: "diteci se lo vedete", ha affermato. Le segnalazioni, ne è convinto, forniranno strumenti che potrebbero essere utili a contrastarlo. "Servirebbe ancora studiarlo, perché non stiamo capendo bene come il granchio blu si sposta: spesso maschi e femmine si muovono separati e quindi andrebbero tracciati", ha precisato Collepardo Coccia, che ha anticipato di stare preparando un importante articolo scientifico sul tema. "È necessario mettersi a tavolino e definire linee di ricerca finalizzate a definire nel dettaglio il ciclo biologico di questo animale", ha consigliato l'esperto in relazione a nuovi possibili studi. Il biologo ha dichiarato di aver raccolto personalmente "femmine produttive", con uova, da fine aprile ad oggi. "Ogni femmina ha la capacità potenziale di deporre fino a due milioni di uova. Quindi, immaginiamo cosa potrà succedere in futuro", ha continuato Collepardo Coccia esprimendo la sua preoccupazione.

Misure inefficaci

Secondo il ricercatore introdurre il granchio blu nei nostri piatti, come ha invitato a fare a più riprese quest'estate il governo italiano, non è sufficiente per arginare l'espansione della specie invasiva. "Continuare a mangiare il granchio blu, come stiamo facendo, non basterà" a contrastarlo e renderlo meno pericoloso, ha messo in evidenza. "E nemmeno la pesca a strascico servirà, nonostante qua e là sia stata consigliata: non è una misura attuabile, visto che distrugge gli ecosistemi", ha puntualizza l'esperto. Le sue affermazioni arrivano nello stesso giorno in cui la regione Veneto ha annunciato l'adozione di una serie di misure per contrastare il granchio blu. Le azioni sono contenute nel Piano di gestione emergenziale del granchio blu nel Delta del Po Veneto proposto da Veneto Agricoltura, il braccio operativo della Regione nel settore primario.

La battaglia del Veneto

Il piano, già approvato con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore alla Pesca Cristiano Corazzari, prevede quattro linee di azione per la gestione emergenziale del granchio blu. La prima prevede la riduzione del numero di esemplari della specie invasiva, tramite l'acquisto e il posizionamento di nasse a doppia camera. Poi è previsto il posizionamento di recinti di rete per proteggere la semina della vongola, minacciata dal vorace granchio. Viene previsto inoltre l'acquisto di semina artificiale di vongola per rilanciare la produzione del 2024 nelle aree più colpite dall'emergenza, dove in alcuni casi sono stati azzerati i vivai. Infine è prevista un'analisi preliminare sugli scenari e sulle future linee di gestione. Il costo previsto è di 180 mila euro e sarà sostenuto da Veneto Agricoltura, andandosi ad affiancare all'attività di monitoraggio in cui la regione è impegnata in queste settimane.

Pescatori a rischio

Già in questo mese è previsto l'acquisto di nuove nasse che verranno posizionate e ispezionate con il supporto dei pescatori, che dovrebbero essere in grado di recuperare un maggior numero di esemplari di granchio blu, destinato ad essere commercializzato. Gli scarti verranno smaltiti con costi a carico del progetto. Le altre azioni si svolgeranno invece nei mesi successivi. In Veneto, come ricordato dall'assessore regionale alla Pesca Corazzari, l'acquacoltura per l'allevamento di cozze e vongole veraci rappresenta un settore di eccellenza, che dà lavoro a 1500 pescatori. Un'altra delibera della giunta regionale ha previsto ulteriori 100mila euro destinati ad attività complementari per il ripopolamento e la riattivazione produttiva delle aree marine per la specie della vongola di mare. Verrà favorita inoltre la mescolanza genetica tra la tipologia proveniente dall'Adriatico centrale e quella locale della fascia costiera del Veneto. Tutte mosse che si teme potrebbero rivelarsi inefficaci rispetto all'enorme capacità riproduttiva del granchio blu.

