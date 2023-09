I tre (ex) amici e il gratta e vinci conteso da 2 milioni di euro

Ricardo, Giovanni e Christian sono - o meglio: erano - amici e colleghi. Il 22 febbraio 2021 decidono di tentare la sorte acquistando "in società" in una tabaccheria di Garda (Verona) un intero pacchetto di tagliandi del gratta e vinci nella speranza di incappare, finalmente, nella dea bendata. È il loro giorno fortunato: la vittoria è arrivata per davvero, inaspettata. In quel blocchetto di gratta e vinci c'è infatti un tagliando vincente da due milioni di euro. Solo che il piastrellista Ricardo G. T., 42enne di origini brasiliane con residenza a Monzambano (Mantova), che custodiva il tagliando, dopo aver incassato la vincita si sarebbe tenuto l'intero malloppo, secondo le accuse. La storia, come racconta il Corriere della Sera, alla fine ha portato in tribunale i tre ormai ex amici, tutti operai, colleghi nei cantieri edili.

Giovanni S. e Christian C. hanno denunciato Ricardo, accusandolo di appropriazione indebita. Sono stati loro due, sporgendo querela con l'avvocata Barbara Sorgato che ora li assiste come parte civile, ad aver fatto bloccare all'ormai ex amico quella mega vincita che "lui si è messo interamente in tasca, senza dividerla con noi che avevamo acquistato l'intero blocchetto di gratta e vinci in società".

Ieri, lunedì 11 settembre, sulla vicenda si è tenuta un'udienza in tribunale a Verona. All'uscita dall'aula, dopo l'ultima deposizione dei testimoni citati dalle parti civili, si è sfiorata la rissa e sono volate parole grosse tra l'imputato e uno degli ex amici che lo accusano. "L'imputato mi ha dato del mafioso e mi ha detto altre cose in brasiliano che non ho capito...", ha detto Christian C. Per riportare la calma sono intervenuti giudice e pm. Ora la giudice Sabrina Miceli dovrà decidere a favore di chi dovrà essere divisa la vincita milionaria.

