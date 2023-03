Gratta e vinci, marzo stellare: vinti 9 milioni con 3 biglietti

A Prato, in Toscana, è stata realizzata una vincita da 5 milioni di euro al Gratta e Vinci. Il biglietto fortunato da 20 euro della serie 'Il miliardario maxi' è stato acquistato nella tabaccheria Donati Marco presso il bar Coppini di via Bologna. Ancora ignota l’identità del fortunato vincitore.

Pochi giorni fa in Campania, a Casoria, un altro appassionato del Gratta e Vinci 'Bonus Tutto per Tutto', tagliando da 10 euro, ha regalato il premio massimo da 2 milioni di euro. In Lombardia questo mese la fortuna ha fatto invece tappa a Sondrio, dove il Gratta e Vinci da 10 euro 'Nuovo 50x' ha regalato ancora il premio di prima categoria da 2 milioni di euro.

Quanti tipi di Gratta e Vinci ci sono?

Esistono in tutto 8 categorie di Gratta e Vinci, che si distinguono per la fascia di prezzo. Si parte dai Gratta e Vinci da 50 centesimi, passando da quelli da 1, 2, 3, 5, 10, 20 e fino a quelli da 25 euro. Ai tagliandi da 25 euro appartiene il Gratta e Vinci 'Vinci in grande', l'unico a garantire una vincita minima superiore al costo del biglietto. La vincita minore è infatti di 40 euro, mentre il premio massimo è di 6 milioni di euro.