Da oggi il Green Pass non serve più per entrare in Italia

Si cambia passo, forse definitivamente. Da oggi, primo giorno di giugno, nessuna certificazione anti covid verrà richiesta per entrare in Italia. Scade oggi, infatti, l'ordinanza del Ministro della Salute che prevede il green pass per entrare nel Paese, sia per i turisti stranieri sia per i cittadini italiani. La misura, ha reso noto il ministero, non verrà più prorogata.

Il Green pass per entrare in Italia - che poteva essere ottenuto tramite vaccinazione, guarigione o tampone negativo - era una delle ultime limitazioni legate al Covid, dopo l'addio al certificato verde praticamente dappertutto dallo scorso primo maggio. Nella stessa data era stata eliminata anche la compilazione del Passenger Locator Form, il modulo utilizzato dalle autorità sanitarie per i viaggi. La maggioranza dei Paesi Ue ha da tempo eliminato le restrizioni anti-Covid, mentre il certificato Covid digitale è ancora obbligatorio per entrare in Germania, Francia, Spagna, Portogallo. In Italia, la certificazione verde (rafforzata) resta obbligatoria per il personale medico e del comparto sanità: per questo settore vale l'obbligo di vaccinazione, pena la sospensione dal lavoro e dallo stipendio.

L'addio al Green Pass favorirà la ripresa del turismo, che sta entrando in queste settimane nel pieno della stagione non solo con le città d’arte piene, ma anche con le prime località di villeggiatura che saranno presto prese d'assalto. Il lungo Ponte del 2 giugno segnerà, di fatto anche se non ufficialmente, l'inizio dell'estate. Ieri sono stati registrati 24.267 nuovi casi di Covid-19 con 66 decessi che portano a 166.697 il conteggio totale delle vittime da inizio pandemia. Con 242.060 tamponi, fra molecolari e antigenici, processati, il tasso di positività è al 10,0%.